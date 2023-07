El polémico 'youtuber' Logan Paul se compromete con su novia, Nina Agdal

Ha dicho que sí. Logan Paul, el youtuber y streamer va a pasar por el altar después de que su pareja, Nina Agdal, haya aceptado su propuesta de matrimonio este pasado domingo, apenas unas semanas después de celebrar su primer año juntos, cuando Paul se arrodilló delante de ella muy cerca del conocido lago Como de Italia.

La estrella de las redes sociales y también famoso luchador de la WWE hizo la gran pregunta, según ha podido saber el periódico Daily Mail, por la noche y en una terraza al aire libre rodeados del conocido paraje paradisíaco italiano, donde la pareja ha disfrutado de una escapada romántica en el lujoso Hotel Passalacqua.

Logan, quien en el pasado protagonizó alguna que otra famosa polémica, como la que le llevó a caer en desgracia durante un tiempo tras burlarse de un cadáver cuando fue a visitar en 2017 el Bosque de los Suicidios de Japón, ha aprovechado su último viaje al otro lado del Atlántico, dado que este fin de semana terminaba en Londres su participación esta temporada en la competición de lucha libre.

La pareja comenzó a salir en mayo del año pasado, si bien no hicieron oficial su relación hasta varios meses después, en la víspera de Año Nuevo, y a través de Instagram. La propia modelo danesa admitió a principios de este año que el día que conoció a Logan, en un evento de Nueva York, saltaron chispas casi al instante, por lo que lo invitó a tomar algo con algunas de sus amistades.

Y desde entonces siguen juntos. Aunque eso no ha servido para que Paul haya tomado medidas, pues según un testigo de la petición de matrimonio, el anillo no era del tamaño correcto y no cabía en el dedo de Agdal, de 31 años —el youtuber tiene 28—.

Según este testigo, los dos se mostraron muy emocionados por el momento, y Paul llamó inmediatamente a su hermano menor, el también youtuber Jake Logan, de 26 años, para decirle '¡Hermano, tienes una hermana!'. Además, lo hizo con el altavoz puesto para que su ya prometida escuchase la reacción de su cuñado.

Logan Paul Gets Engaged to Girlfriend Nina Agdal https://t.co/zKRKTsBco9 — TMZ (@TMZ) July 3, 2023

Asimismo, Paul incluso consiguió que un fotógrafo profesional se disfrazara de camarero para el momento, ya que tras la pedida puso sacar su cámara y registrar para ellos un momento tan especial. Por último, según la fuente, Nina no se lo esperaba, porque estaba completa y visiblemente sorprendida.