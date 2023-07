La Policía busca al asesino de Concha, la mujer apuñalada mortalmente en su tienda de ropa en Tirso de Molina

La Policía busca desde este lunes al autor del asesinato de Concha, la mujer asesinada a plena luz del día dentro de su comercio en la plaza de Tirso de Molina, la histórica tienda de uniformes de trabajo Viste Bien. La tendera, de 61 años, fue apuñalada mortalmente por un atracador justo antes de que ella echara el cierre.

El hombre habría salido de la tienda con una camisa de cuadros ensangrentada, según ha afirmado un testigo a la agencia EFE. "Cuando he mirado hacia dentro de la tienda y he vuelto a girarme ya no estaba, había desaparecido", ha añadido.

El atracador le asestó varias puñaladas, al menos una de ellas en el abdomen. Después el individuo huyó del lugar ante la mirada de los numerosos viandantes y vecinos que pasaban por la céntrica plaza en hora punta.

Tras lo ocurrido, los agentes de la Policía Nacional, que suelen controlar Tirso de Molina por los habituales incidentes que se producen allí, se personaron en el comercio. Los agentes y, posteriormente, los efectivos del Samur trataron de reanimar a la víctima sin éxito. Concha sangraba abundantemente y entró en parada cardio respiratoria, más tarde perdió la vida.

El Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación y sus integrantes, junto con los de la Policía Científica, se desplazaron a la escena del crimen para recabar pruebas que puedan conducirles al esclarecimiento de lo ocurrido, entre ellas las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con las que contaba el negocio.