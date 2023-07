Violeta Mangriñán vuelve a Madrid: así es el espectacular piso donde se muda con Fabio y su hija Gala

Violeta Mangriñán anunció que su último viaje a Madrid se debía a un motivo muy especial, y este lunes ha revelado qué había detrás de dicho misterio: la influencer y Fabio Colloricchio se mudarán con su hija Gala a la capital. De hecho, ya saben en qué piso van a establecer su vida.

La valenciana ha publicado un post en Instagram donde aparece con su pareja mostrando las llaves de su nuevo piso, un inmueble amplio y luminoso que ahora se disponen a decorar para que sea habitable el próximo mes de septiembre.

"La vida son etapas, decisiones… No hay fracaso ni error cuando uno trata de hacer lo mejor, solo aprendizaje, en eso consiste la vida y aquí estamos. Hola de nuevo, Madrid", ha escrito la joven.

Mangriñán ha aclarado que no han comprado el piso, sino que lo han alquilado a la espera de comprobar cómo avanzan los acontecimientos. Hasta el momento estaban viviendo en Valencia, ciudad de la influencer.

Su nuevo hogar es un ático dúplex que dispone de cuatro habitaciones y que tiene "una especie de zona loft" en la buhardilla, según ha contado la joven en sus stories.

Mangriñán está pensando en alquilar su casa en Valencia este verano. "De momento no voy a venderla", ha explicado en la red social. Para ella, la capital de la Comunitat Valenciana siempre será su "hogar", pero su ritmo de vida no le permitía compaginar su trabajo en Madrid y el tiempo con la familia.

"No podemos permitirnos ni queremos dejar de trabajar. Nuestro trabajo está en Madrid la mayor parte del tiempo, eso requiere viajar todo el tiempo si vivimos en Valencia y lo peor, supone pasar mucho tiempo separados de nuestra hija, por lo que de momento, la mejor opción es vivir en Madrid. Separarme de mi hija es algo que no llevo bien y que no quiero seguir experimentando cada semana", ha señalado.