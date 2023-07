'Y ahora Sonsoles' informa que el socio de Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha desaparecido

Roberto, el socio del hijo de Mar Flores condenado con el propio Carlos Costanza a 21 meses de cárcel, se ha fugado. Así ha informado Y ahora Sonsoles, que ha contado con una víctima del estafador en exclusiva.

Y es que Roberto vendía coches que nunca habían existido, se quedaba con el dinero de la reserva y amenazaba a la gente. A este negocio ilegal se ha vinculado al hijo de Mar Flores, pese a que la modelo ha defendido que también fue víctima de sus engaños.

Desde los años 90, Roberto acumula 60 denuncias pendientes. Actualmente, no se conoce su paradero, por lo que no se sabe si continúa en Málaga. Este lunes, el programa de Antena 3 ha añadido que probablemente Alberto también estafaba con coches de lujo y podría haber traficado con drogas.

"Hasta hace unas semanas se paseaba con un Lamborghini por Marbella", ha recordado Carlos Quílez desde el espacio presentado por Sonsoles Ónega. El magacín de tardes ha podido hablar con una víctima de sus negocios en exclusiva.

Guardando su anonimato, el estafado ha relatado su mala experiencia: "Después de utilizar ocho horas un coche, me paran en una rotonda por control rutinario. Me preguntan por las matrículas, y yo les dije que estaba alquilado y serían legales".

"Me dijo si sabía que ese coche tenía hecho un hueco en el motor y era un sitio para el transporte de drogas", ha contado el testigo. "Y ahí empezó la trama por la que me empezaron a preguntar de quién era el coche, cómo lo había alquilado...", ha detallado.

"Al día siguiente le conté lo que me había pasado y me culpó a mí por ir a esas horas por la carretera, por exceso de velocidad, que a ese coche no le faltaba de nada y eran mis paranoias", ha explicado la víctima.

También ha relatado otra ocasión, en la que se dio cuenta de que el coche no estaba asegurado: "Tuve un accidente por un descuido, me atiende la policía local y me preguntan de nuevo por las matrículas y por la aseguradora, de la cual no tenía ningún dato".

"No he presentado ninguna denuncia porque pretendía hacerme responsable a mí de las faltas de su negocio al tener un accidente. Ahí empezó a amenazarme", ha justificado la víctima.