Jornada trágica en Madrid por el asesinato de tres mujeres en una tienda de Tirso de Molina, un piso de Alcalá y bajo un puente

Tres mujeres han resultado asesinadas en Madrid en menos de 24 horas. Un incendio bajo el puente de Pedro Bosch sobre las 00.45 horas de este lunes alertaba a los servicios de Emergencia. Hasta allí acudieron los Bomberos que, tras extinguir las llamas, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer entre los escombros. Pocos minutos después, llegaba la segunda llamada al 091, aunque esta vez desde Alcalá de Henares. Ha sido un varón el que ha alertado de la muerte de otra mujer por asfixia tras haber mantenido una fuerte discusión entre ellos. La plaza de Tirso de Molina ha sido el escenario del tercer asesinato, en el que ha fallecido apuñalada la dueña de una tienda de ropa.

Como resultado las dos primeras muertes, tres hombres han sido detenidos. Dos de ellos como presuntos autores del incendio en Pedro Bosch y el tercero por el homicidio en Alcalá de Henares. No obstante, a última hora de la tarde de este lunes, la Policía todavía investigaba lo ocurrido en Tirso de Molina, ya que no se había encontrado al autor o autores de esta agresión mortal.

Sobre las 00.45 horas ha comenzado a sonar el teléfono en el parque de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La persona al otro lado del móvil ha alertado de un incendio en el puente de Pedro Bosch, que une los distritos de Arganzuela y Retiro. A su llegada, los efectivos se han encontrado "bastante humo saliendo por debajo de ambos lados" de la infraestructura, según ha informado el oficial de guardia de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Alberto Rodríguez, en un vídeo difundido por Emergencias

Las llamas provenían de un habitáculo construido debajo del puente. En él, vivía un matrimonio y dos hombres. Todos ellos, personas sin hogar. Cuando los Bomberos han logrado apagar las llamas, se han encontrado el cuerpo de la mujer, de 42 años, sin vida entre los escombros. Ha sido ese el momento en el que los agentes del Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional de Madrid han iniciado la investigación del suceso.

Horas después, detuvieron a dos hombres, uno de 36 años y otro sin documentación, como presuntos autores del homicidio. Según indican desde la Policía, estos últimos habrían provocado el incendio en el habitáculo debido a una fuerte discusión entre el matrimonio y ellos.

Ha sido poco más de 15 minutos después de la llamada al parque de Bomberos cuando otra persona ha alertado de un segundo suceso en la región. Y es que, sobre la 01.00 hora de la madrugada, una mujer de 53 años y un joven de 25 años protagonizaban una fuerte pelea en un piso situado en la calle Batanes, en Alcalá de Henares. Ha sido este segundo el que ha dado la voz de aviso a los servicios de Emergencias.

Cuando los agentes de la Policía Nacional y sanitarios del Summa 112 han llegado al domicilio, se han encontrado a la mujer con signos de estrangulamiento y sin que existiese la posibilidad de poder reanimarla. Por ahora, han logrado determinar que la víctima fue asfixiada con la técnica del mataleón, una maniobra que consiste en que el agresor ataca por la espalda a su víctima y la ahoga.

El joven de 25 años ha sido detenido como presunto responsable de la muerte de esta mujer. No obstante, los agentes todavía investigan la relación que existía entre el presunto agresor y la víctima para determinar si se trata de un caso de violencia de género. Y es que el joven de 25 años ha asegurado a los agentes que era amigo de la mujer de 53. No obstante, no existían ni denuncias previas ni antecedentes.

Mientras que los dos primeros asesinatos se han producido durante la madrugada, el tercero de esta jornada trágica ha ocurrido a plena luz del día, sobre las 13.30 horas. Ha sido en el interior de una tienda de ropa en el número 4 de la plaza Tirso de Molina. La persona que ha alertado del suceso ha explicado a los servicios de Emergencias que había una mujer con varias heridas de arma blanca en el abdomen. La agresión ha ocurrido minutos antes de que la víctima echase el cierre del mediodía.

Han sido agentes de la Policía Nacional los primeros en llegar hasta el lugar del suceso, ya que suelen controlar esta plaza debido a que es una zona donde suceden incidentes habitualmente. Cuando han llegado al local, la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria y sangraba abundantemente. Ha sido ese momento en el que han comenzado las maniobras de resucitación cardiopulmonar, una labor que han continuado los sanitarios del Samur-Protección Civil. Sin embargo, no han conseguido revertir el estado de Concha, la mujer de 61 años de nacionalidad española de la que han tenido que certificar la muerte.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan ahora para esclarecer las circunstancias en las que ha ocurrido el apuñalamiento. Desde un principio, la principal hipótesis con la que trabajaban era que había sido un atraco. No obstante, a última hora de la tarde de este lunes desconocían si el supuesto ladrón, vestido con una camisa de cuadrados y huido en dirección Antón Martín, se había llevado algo de la tienda ante la resistencia de Concha.