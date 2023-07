Bosco Martínez-Bordiú fue proclamado ganador de Supervivientes 2023, y si bien esta fue algo inesperado para los espectadores, el sobrino de Pocholo ha sorprendido aún más comenzando una relación con Adara Molinero.

Después de dos besos en plató, el ganador ha sido invitado a Así es la vida, donde ha dado más detalles de su historia de amor con la superviviente. "Estoy enamorado de la vida, pero sí, estoy ilusionado", ha expresado.

"Me gustan las pequeñas cosas de la vida que ilusionan. Me gusta ilusionarme, pero también ilusionar", ha manifestado. Por esta misma línea, ha destacado: "No puedo tener el lema de que solo hay una marcha y no darlo todo".

"Ha sido un camino de baches, pero es que un camino plano no mola", ha descrito Bosco. Además, ha negado que estuviese planeado el romance entre ambos: "No creo que eso se pueda planear".

Por ello, ha recordado sus comienzos en Supervivientes: "Cuando la vi entrar en la sala, al principio ya lo pensé". "Y ya en la isla, el mar, las olas, la brisa... Ya tú sabes", ha bromeado.

Por otro lado, el ganador del reality de Telecinco ha dado una exclusiva: "Tuve el placer de invitar a Adara a una cena. Fue espectacular. Tuvo postre y muy dulce".

Sin embargo, Adara Molinero no tuvo el mejor concurso con él. De hecho, no se vio mucha afinidad entre ambos en Supervivientes, e incluso la concursante no hablaba precisamente bien de él. "Esta es una de las cosas que más me sorprenden", ha comentado Bosco.