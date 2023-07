Antonio Pavón denuncia haber sido asaltado en plena noche: "Perdí la conciencia y la volví a recuperar en la puerta de mi casa"

Antonio Pavón ha vivido un auténtico calvario y un suceso terrorífico que le dejó lleno de "miedo y pánico", pues ha asegurado que fue asaltado y robado por la noche por unas personas que lo dejaron tirado e inconsciente en plena carretera.

El exconcursante de Supervivientes 2020, que actualmente vive en Perú junto a su novia, Joi Sánchez, ha contado en su cuenta de Instagram lo que vivió el pasado viernes después de irse de comida con sus amigos. Según sostuvo, quería marcharse a casa sobre las 20 horas, por lo que cogió un taxi en la calle, momento en el que ya no sabe lo que pasó.

"Mi última sensación fue un dolor muy fuerte en mi cabeza y como que la vista se me iba nublando hasta perder la conciencia", relató en un vídeo de Instagram. "En mi subconsciente trataba de luchar para no perder la conciencia o bajarme del taxi".

"Pierdo la conciencia durante 20 minutos y la vuelvo a recuperar en la puerta de mi casa, dentro de una (furgoneta) combi con dos señoras que no conocía de nada", comentó el torero malagueño. "Cuando me desperté, estaba en un estado de miedo y de pánico".

"Me quieren robar o me han drogado", fue el primer pensamiento que tuvo, pues tenía una "sensación de mucho mareo y dolor de cabeza" y se vio de repente en un vehículo con dos desconocidas.

"Yo acusaba a las señoritas, y ellas me decían 'tranquilo, solo queremos ayudarte'. Me metí en mi casa rápidamente y al día siguiente me dirigí a la comisaría más cercana para contar todo", continuó narrando Antonio Pavón.

Entonces, tal y como apuntó, los agentes le dijeron que esas mismas señoras habían estado allí contando su versión, que aunque las había "acusado de ladronas", en realidad ellas le estaban ayudando. "La Policía me puso en contacto con ellas para poder poner en común las dos versiones y entendimos que ellas me vieron (tirado) en mitad de la calle junto a un coche que avanzaba rápidamente y desaparecía de la escena sin dejar ni rastro".

"Ellas me ayudaron y me llevaron a mi casa sano y salvo", aseguró el rostro televisivo. Por tanto, se reunió con ellas y les pidió perdón: "Les agradecí con todo mi corazón ese detalle que tuvieron conmigo, que me salvaron de esa situación tan peligrosa".

"Muchísimo cuidado a todo el mundo porque ya sabemos lo que está ocurriendo en la ciudad, están pasando algunas cosas muy desagradables: robos, violaciones y cosas así...", alertó. "No le deseo a nadie lo que pasé en cuestión de minutos. Gracias a estas señoras puedo contarles esta historia y les cuento mi experiencia para que tomemos más conciencia de que tenemos que ir por la calle con más precaución".