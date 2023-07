Rafa Mateo reaparece en redes tras sufrir dos ictus: "Todavía sigo en el juego"

Rafa Mateo ha reaparecido en redes sociales tras sufrir un ictus el pasado mes de mayo. El concursante de ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, sufrió un derrame cerebral con apenas 29 años. Así lo contó su familia a través de su cuenta de Instagram. Y es que, a apenas días del primer ataque, el influencer sufría un segundo accidente.

"Gracias a dios estoy sin ninguna secuela", ha comenzado a escribir el joven en una publicación en la que se pueden ver diferentes fotografías suyas. En la primera de ellas en una gran piscina y en la segunda en un centro hospitalario.

Después de casi dos meses sin actualizaciones, el televisivo ha querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo que ha recibido de manera constante durante su periodo de descaso: "Quiero agradecer todos vuestros mensajes de apoyo, ¡no me esperaba tantos! Gracias dios y gracias a todos vosotros. Sufría de tensión alta y no lo sabía hasta que el cuerpo me aviso".

Con este mensaje, Rafa vuelve de nuevo al ruedo demostrando que todo ha quedado en un susto. Para celebrarlo, actualmente se encuentra en Monte-Carlo, donde está disfrutando por todo lo alto rodeado de lujos, comida y yates.

Prueba de ello la última de sus publicaciones en la que aparece dentro de un lujoso coche. En esta, vestido para la ocasión y con actitud segura, escribe en el pie de foto: "Todavía sigo en el juego. El Lobo".