Susto o muerte. Para unos y para otros, pero, sobre todo, para quienes suelen andar en política por los senderos más moderados. El centro no existirá, pero, según estas encuestas que lo miden todo, en torno al 50% de los españoles se define de centro y huye de los extremismos como de la sarna. Y este 50% que es alérgico al sectarismo ultra está que no sabe qué hacer con este sinvivir en el que le dan a elegir entre un PP dispuesto a pactar con Vox si la aritmética se lo exige y un PSOE que ya no disimula que irá con los expodemitas de Sumar, con Bildu, con Esquerra, con Junts y con quien haga falta para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.

La pluralidad es extraordinaria para la salud de una sociedad democrática, pero cuando las minorías hiperventiladas deslizan a las mayorías hacia los extremos, tiene efectos secundarios menos agradables: los grandes partidos se comen sus principios y aceptan que las ballenas son animales de compañía y que no pasa nada porque un negacionista se haga con la presidencia de un parlamento autonómico o con una consejería autonómica o que medio gobierno de España piense que Oriol Junqueras es un preso político.

Hoy, a ese votante de centro le llaman tibio y equidistante por no sentirse cómodo en esta pelea de panzers de la demagogia más primaria y le obligan a elegir entre unos y otros en una apología simplona del mal menor; un mal menor que para unos será el PP de Alberto Núñez Feijóo y para otros será el PSOE de Pedro Sánchez.

Malos tiempos para quienes piensan que las sociedades se construyen desde los consensos y se destruyen desde los extremos. Y peores aún para quienes están hasta donde se puede estar de esta España política de dos bloques que juegan al bloqueo de sus contrarios y a la deshumanización de sus adversarios.