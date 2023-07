Hoy en día, una carrera musical de éxito no es exactamente una carrera musical. Hay alrededor todo una serie de elementos que convierten a las estrellas en eso, estrellas. Y esto hace que multitud de las mismas deriven sus intereses hacia otros ámbitos, convirtiéndose ellos y ellas en personalidades multifacéticas que, aunque siguen teniendo sus canciones y álbumes como piedras angulares sobre las que levantar su imperio, también se vuelven doctos en otras materias. Es el caso de Lola Índigo, quien ya ha empezado a vislumbrar cómo ha de ser su porvenir.

En una entrevista concedida el pasado mes de noviembre a Alba Reche, como ella, fruto de la cantera que es Operación Triunfo, la artista de éxitos como Santería o El tonto ya dejaba entrever que su futuro puede ser otro más allá de los escenarios. "Yo no puedo estar tantos años haciendo lo mismo, yo soy nómada de la cabeza. ¿Por qué te crees que he tenido tantas vidas diferentes?", confesó.

Lola Índigo, nacida en Madrid en la primavera del 92 —aunque se siente granadina por haberse criado allí desde que era pequeña—, bromeó entonces sobre los 20 años de David Bisbal dando conciertos, asegurando que cuando escuchaba esa cifra pensaba un elocuente "Qué pereza, tío". Miriam Doblas Muñoz, su verdadero nombre, añadió, por tanto, que se veía trabajando cuando pase ese tiempo, pero quizá no a la manera que esperan sus fans (en Instagram cuenta con casi 2.250.0000 seguidores).

Aunque admitó que cantar y bailar siempre van a seguir ahí, sí que matizaba que le llama mucho la idea de "empresaria como Rihanna". "En mi cabeza tengo otro plan. Me gustaría ayudar a otros artistas a crear sus propios proyectos. Esa energía que estoy poniendo en mí misma y que es tan costosa y agotadora, pues ponerla en otros chavales que a nivel dirección están más perdidos", afirmó.

"También me gustaría poner una escuela de baile. Tengo como varios proyectos, que no quiere decir que se vayan a pelear con mi carrera musical", finalizó la artista antes conocida como Mimi (ahora solo la llaman así sus familiares y amigos), quien a día de hoy no solo llena conciertos multitudinarios —uno de los últimos, en la Plaza de España de Sevilla— sino que tiene claro el camino que ha de seguir, uno que se autoimpuso tras ser la primera expulsada de su edición en el reality musical.

Lo explicó recientemente en otra entrevista, en este caso concedida a Radio Tele Taxi, donde aclaró las habladurías de que el presupuesto de su primer videoclip, Ya no quiero ná, en el año 2018, fueron mil euros. "so es tirar muy para arriba. Tuve que poner de mi bolsillo 500 euros entre unas cosas y otras. A mis bailarinas les pagué yo", ha declarado, insistiendo poco después: "Por eso ahora cuando me pasan las cosas yo te digo que sé lo que vale un peine. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho pagar el piso".

Se puede referir con ello a cualquiera de los dos que posee. La primera de sus incursiones inmobiliarias, como explican desde Vanitatis, tuvo lugar un par de años después de su paso por la Academia de Operación Triunfo y de aquel trampolín. A finales de 2019 se compraba un piso en Huétor Tajar, la localidad granadina que la vio crecer, y que si bien no es uno de esos casoplones de gran estrella, pues tiene 70 metros cuadrados, Lola Índigo está más que feliz de su adquisición porque le permite relajarse y alejarse del mundanal ruido cuando lo precisa.

Por otro lado, la cantante y bailarina de 31 años tiene otra propiedad a su nombre. Esta, además, se ajusta algo más a las necesidades de su oficio, pues se trata de una casa ubicada en el centro de Madrid y que le sirve de base de operaciones cuando tiene que trabajar en la capital, donde están emplazadas la mayoría de discográficas y platós de televisión que suele visitar.

Por último, hay que destacar que Lola Índigo ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo empresarial. Fue en 2020 cuando formó parte de la agrupación de interés económico La poética del horror, dada de alta en 2018 y cuyo fin era "la producción, realización, distribución y comercialización tanto en el territorio nacional como en el extranjero de eventos artísticos y culturales, exposiciones y espectáculos".

A pesar de que en 2019 registró más de un millón y medio en beneficios, fue una cifra inferior año anterior y la artista, junto a los mismos miembros de la anterior más cuatro socios nuevos, entraba en junio de este mismo año en Pds y amigos, otra agrupación de interés económico. Estas tienen como objetivo el unir diferentes profesionales de un mismo campo de manera que todos ellos vean aumentados sus beneficios.

En este caso, Pds y amigos lleva también en activo desde 2018 y su actividad es la misma que la de La poética del horror. De los últimos datos que se saben de la misma, según el citado portal de El Confidencial, cerró 2021 con unos beneficios de un millón de euros.