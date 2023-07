Importantes afectaciones en la movilidad en Barcelona durante julio y agosto por obras de mejora de los transportes públicos

El denominado ‘Catálogo de Obras de Verano’ recoge este año 47 actuaciones que se programan en estas fechas porque tienen importantes afectaciones para la movilidad. Según l’enginyer en cap de l’Ajuntament de Barcelona, Oriol Altisench, “es en verano cuando podemos acometer las fases más duras. Algunas son en vías principales de entrada y salida y solo se pueden acometer en períodos de baja intensidad de la movilidad”.

Se trata de grandes urbanizaciones como Pi i Margall o Meridiana, grandes canalizaciones y servicios, que se programan o retrasan para estas fechas de menor intensidad en la vía pública, y obras para mejorar el transporte público, sobre todo el ferroviario, tanto metro como ferrocarril. Oriol Altisench ha afirmado que “hay que tener paciencia porque el transporte público está muy tensionado, y son obras para poder dotarlo de la mayor calidad posible”.

Por lo que respecta a las obras en Via Laietana, las obras seguirán a su ritmo y está previsto que la primera fase acabe en septiembre, unos meses más tarde que la fecha de finalización prevista que era en el mes de mayo. Por este motivo, se ha abierto un carril de subida, desde Paseig Colom hasta Urquinaona, para permitir el paso de las lanzaderas que suplen el servicio interrumpido en la Línea 4 del Metro. Esta circunstancia supone que los trabajos definitivos en la calzada no se puedan iniciar hasta que no acabe este servicio alternativo al metro.

En el ámbito del tranvía de la Diagonal, además de las que existen actualmente, habrá restricciones más duras en las calles transversales, sobre todo Mallorca y València, donde quedará tan sólo un carril, y Aragó, donde tan solo se podrán utilizar dos.

Lo mismo sucederá en la zona del tranvía en Glòries porque en las calles transversales también habrá restricciones severas. Ahora mismo, ya está cortada la calle Badajoz en la zona próxima a la Torre Glòries.

En Gran Via, entre Plaça Cerdà y Plaça España las afectaciones también serán significativas. En la zona de las calles Química y Sant Germà, entre el 11 y el 17 de agosto se llevarán a cabo trabajos de pavimentación del carril bus. Esta intervención, además, coincide con grandes obras para sustituir o mejorar las canalizaciones del agua y con la construcción de un carril bici. Desde el Ajuntament se pide que en esta fechas se intente no entrar a la ciudad por Gran Via.

Sobre la posibilidad de que en ciertas zonas, sobre todo en las afectaciones de València, que se quedará con un solo carril de circulación, o Aragó con dos, o la reducción significativa de capacidad a partir de Plaça Cerdà en Gran Via, Oriol Altisench, ha explicado que “tenemos equipos sobre el terreno ya que son obras que requieren que se esté encima, y estarán monitorizando la situación y se tomarán decisiones en caso de que sea necesario”.

Además del corte de la L4 de metro para renovar 6 kilómetros de vía, en el tramo central entre Bogatell y Verdaguer y el corte de servicio en toda la línea T4 del tranvía por las obras que se están llevando a cabo para conectar esta infraestructura al ámbito de Glòries, hay que sumar diferentes actuaciones en la línea 8 de los Ferrocarriles de la Generalitat, FGC. Durante los meses de verano seguirán ejecutándose los trabajos previos de la prolongación de esta línea, que implicarán afectaciones a la movilidad y ocupaciones de carriles, especialmente en el ámbito más cercano al Hospital Clínic y en la calle Villarroel, en varios momentos del mes de julio. Las ocupaciones de las calles Urgell y Còrsega se alargarán hasta septiembre.

El servicio entre las estaciones de Muntaner y las Tres Torres de FGC será interrumpido del 12 al 20 de agosto para renovar las vías, y será realizado con un servicio alternativo de autobús del 12 al 20 de agosto. Esta actuación también comportará ocupaciones en calzada y acera durante julio, agosto y septiembre a cuatro puntos de la Via Augusta.

En Pi i Margall, este mes de julio se ha realizado el cambio de lado de las ocupaciones actuales y se ha pasado a trabajar del lado mar al lado montaña, por lo que se ha podido abrir la calle al tráfico que ya queda con su configuración definitiva, con un carril por sentido en toda la calle, restituyendo el transporte público a su ubicación final.

En la avenida Meridiana se cambiará de lado en los trabajos y en el mes de agosto, en el tramo comprendido entre la calle Navas de Tolosa y Espronceda. Por este motivo, se producirán restricciones por ocupación de los carriles rápidos y por tareas de aglomerado en fechas puntuales de los meses de agosto y septiembre, en el tramo entre Espronceda y Felipe II.

El puente de la calle Santander estará cortado al tráfico desde julio y hasta principios de septiembre para mejorar la conectividad de peatones y bicicletas. Otras obras de carácter más local son el inicio de la urbanización de la calle Loreto, la de la calle Palafrugell y la de la plaza del Rom Cremat. También finalizarán las urbanizaciones de las calles Savina y Cortit o las zonas verdes de la Colonia Castells y del barrio de Vallcarca.

La construcción de nuevos carriles bici y la pavimentación de diferentes tramos de las vías de la ciudad, así como de algunos ejes metropolitanos de entrada y salida, son alguno de los otros ámbitos de actuación durante este verano en Barcelona.