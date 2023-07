A la cárcel por un 'apretón' incontrolado: el británico entró en la casa manchando el salón y las escaleras con sus excrementos

Este lunes, Málaga asiste a uno de los juicios más surrealistas de la última década. La Justicia pide un año de prisión para un hombre británico que se coló en una casa para hacer sus necesidades, ducharse y cambiarse de ropa.

Así, En boca de todos se ha hecho eco del caso y ha recuperado las declaraciones del acusado en los juzgados: "Había bebido entre diez y doce vinos. Necesitaba entrar inmediatamente al baño". Fue entonces cuando se separó de su grupo de amigos y aprovechó que vio a una mujer salir de su casa para pedirle que le dejara entrar.

El acusado asegura que, por los gestos que la mujer le hizo, entendió que no había problema en que entrase en la vivienda. Pero nada más lejos de la realidad. Ella no le dio permiso para usar su baño, pues no entendió nada de lo que le dijo el británico.

Pese a esto, la necesidad de ir al baño por parte del hombre hizo que este entrase en la vivienda, pero no llegó a tiempo al lugar deseado y manchó gran parte del salón y las escaleras. Tal como ha explicado el abogado del acusado, Cecilio Sánchez, que ha contactado en directo con el matinal de Cuatro: "Él pensaba que estaba entrando con el consentimiento de la propietaria. Intentó limpiarlo todo como pudo".

"La propietaria no acusa. No hay acusación particular. No hay una responsabilidad penal, pero sí civil", ha agregado Sánchez, cuyo cliente será juzgado por una selección popular que deberá decidir qué pena se impone al británico por no poder contener un 'apretón'.