Aprendizaje multisensorial de la escritura: "Debemos observar al niño para poder ajustar las estrategias a su individualidad"

La escritura es una de las habilidades que adquirimos más complejas. En su aprendizaje están implicados distintos procesos cognitivos, motores e incluso emocionales. "El desarrollo de la escritura implica que los niños comprendan que esa representación gráfica tiene un significado y representa el mundo que les rodea. Aprender las letras supone asociar el sonido que escuchan a un símbolo gráfico y luego comprender que, al combinarse, formamos palabras", explica Sara Chulvi, terapeuta ocupacional.

A nivel motor, supone una actividad muy especializada, señala la terapeuta ocupacional, "en la que no sólo influyen las funciones manuales, sino que se ponen en marcha habilidades posturales y de coordinación global". "Necesitamos dominar nuestra postura y equilibrio y desarrollar el control de la extremidad superior y la motricidad fina, así como coordinar nuestra visión con el acto motor que realizamos y coordinar los dos lados de nuestro cuerpo".

La implicación del sistema sensorial y motor en el desarrollo de la escritura tiene su explicación en la pirámide del desarrollo humano, diseñada por los psicomotricistas Alfonso Lázaro y Pedro Pablo Berruezo. Según esta pirámide, ambos planos son la base del desarrollo integral de un niño. "Cuando trabajamos con los aprendizajes más complejos y abstractos como la escritura, que están en la cúspide de la pirámide, debemos observar que hay en la base. El primer escalón son los sistemas sensoriales, cómo percibe el niño el mundo, cómo procesa la información, cómo reacciona a los estímulos externos, etc. Después, el desarrollo sensorio-motor. En base a ellos, se van asentando las demás funciones".

Pirámide del desarrollo Texto: Alfonso Lázaro y Pedro Pablo Berruezo / Gráfico: Carlos G.Kindelán

Dificultades que afectan a la autoestima del niño

Los niños que presentan algún desafío en las habilidades cognitivas o motoras necesarias para la escritura podrán, por tanto, tener dificultades en la adquisición de este aprendizaje, especialmente si se trata de una persona con discapacidad intelectual. No obstante, es una cuestión que puede afectar a cualquiera: "Podemos encontrar niños con capacidades cognitivas acordes a lo esperado para su edad que comienzan a mostrar dificultades cuando se enfrentan al desafío de la escritura".

La presencia de dificultades en el aprendizaje de esta habilidad provocará un desgaste emocional en el menor, tal y como explica Chulvi: "Los niños tienen que esforzarse mucho para participar en estas actividades y a menudo, a pesar de ese esfuerzo, el resultado final no es cómo se espera. Esto puede ocasionar frustración y malestar en el niño, que no ve recompensados sus esfuerzos y, además, puede recibir de manera externa el mensaje de que no se esfuerza lo suficiente o de que no es válido para ello, lo que puede conllevar problemas de autoestima y disminuir la motivación para continuar participando y avanzando en este aprendizaje".

La clave está en presentar las actividades y tareas de manera lúdica y atractiva, de tal manera que permitan la participación y, a la vez, supongan un desafío de aprendizaje

Observar y analizar para acompañar

Para ello, es importante que los profesionales y las familias acompañen a sus hijos en este proceso y, tengan o no dificultades en el aprendizaje de la escritura, potencien su adquisición. Con este objetivo, la Fundación Querer organiza un Taller de Aprendizaje Multisensorial de la Escritura, el próximo 12 de julio, dirigido a proporcionar estrategias a padres y profesionales para enfrentar la adquisición de esta habilidad de una forma innovadora, más allá de los tradicionales cuadernos de caligrafía y aprendizaje tradicional.

Durante el taller, la terapeuta ocupacional Sara Chulvi hablará sobre el proceso de desarrollo de la escritura y proporcionará estrategias para comprender dónde está encontrando el niño las dificultades: "Puede ser un desafío postural, la información táctil que le da el lápiz con la mano o la información visual de copiar algo de la pizarra y llevarlo al papel, donde entra la coordinación visomotora y el proceso de cambiar el foco de visión a un lado a otro".

Tener en cuenta la importancia de la integración sensorial en el proceso de aprendizaje de la escritura permitirá adaptar las actividades a las necesidades particulares del niño: "Escuchar y observar son habilidades fundamentales cuando acompañamos a los niños en el aprendizaje. Bien sea desde el ámbito educativo, terapéutico o familiar, los adultos debemos aprender a parar y escuchar para poder ajustar las estrategias que utilizamos a la individualidad y la manera de aprendizaje de nuestros niños", señala.

De esta forma, asegura Chulvi, "si aprendemos a observar la actividad en su globalidad, será más fácil que podamos entender a los niños, descubrir dónde está el problema y poder acompañarle". Mirar al menor como un conjunto dará la posibilidad de adaptar las actividades a sus capacidades y necesidades particulares. "Puedes elaborar estrategias erróneas por creer que escribe mal por un problema cognitivo o de atención y tratarse de un problema de agarre del lápiz, por ejemplo", añade.

En una dinámica, enfrentamos a las familias a diferentes desafíos para que puedan experimentar qué puede estar sintiendo su hijo con la escritura

Se pueden establecer distintas estrategias para acompañar la escritura, explica Chulvi, "desde la manera en la que tenemos de explicar las actividades hasta la adaptación de la herramienta de escritura y los materiales en función de las necesidades del niño, así como aspectos ambientales como controlar los estímulos distractores, ayudar al niño a mantener su atención, adaptar el mobiliario para facilitar el control postural, etc".

El Método Handwriting Without Tears

Además, será imprescindible el aspecto lúdico en el aprendizaje de la escritura: "Desde terapia ocupacional trabajamos siempre partiendo de la motivación del niño. La clave está en presentar las actividades y tareas de manera lúdica y atractiva, de tal manera que permitan la participación y, a la vez, supongan un desafío de aprendizaje. Así, presentamos actividades ajustando las demandas a las capacidades individuales del niño y también buscando continuar avanzando, persiguiendo mejorar las áreas en las que se haya observado que se necesita apoyo".

Un niño siguiendo el Método Handwriting Without Tears CEDIDA

Teniendo en cuenta las necesidades del niño y la importancia de establecer estrategias para el desarrollo de la escritura que potencien la parte lúdica, Chulvi explicará durante el taller qué es y cómo funciona el Método Handwriting Without Tears, un método diseñado por la terapeuta ocupacional Jan Z. Olsen en 1970 para que su propio hijo, con problemas para desarrollar la escritura, aprendiera esta actividad y, hoy en día, ampliamente utilizado en Estados Unidos.

Este método propone una adquisición escalonada y gradual de la grafía: "El aprendizaje de las letras y números se estructura en determinado orden y se proponen actividades desde Infantil hasta Primaria". Además, sigue un enfoque lúdico y multisensorial de la escritura a través del cual se invita a los niños a moverse, oír, tocar y manipular objetos atendiendo también a las habilidades motoras involucradas en el proceso.

Un taller para experimentar y practicar

Sara Chulvi impartirá el taller sobre escritura multisensorial por segunda vez en la Fundación Querer. En la anterior ocasión, los asistentes destacaron su visión práctica. "Hago una dinámica de escritura con las familias en la que les enfrento a diferentes desafíos para que puedan experimentar qué puede estar sintiendo su hijo cuando se enfrenta a las actividades de escritura y, por otro lado, poder practicar con diferentes estrategias de aprendizaje para poder aplicarlas", explica. Una experiencia, señala, muy positiva para muchas de ellas: "En el anterior curso una madre se emocionó al darse cuenta de lo que su hija podía sentir".

Con este taller, Chulvi busca que "las familias se lleven la idea de que la escritura es muy global y compleja. No es solo hacer caligrafía en una cuartilla, va mucho más allá". "Si aprendemos a observar, escuchar y analizar las actividades que realizan nuestros hijos podremos ponernos en su lugar para poder diseñar nuestro acompañamiento de una manera adaptada a la individualidad y tener mayores oportunidades de éxito, en cuanto a su aprendizaje y en cómo se aborda esta actividad desde casa, intentando que el enfoque sea lúdico y que toda la familia pueda disfrutar de compartir estas actividades con sus hijos", añade.