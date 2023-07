Marilyn, víctima del Medusa Festival 2022: "No tengo vida, un fisioterapeuta dice que dentro de diez años mi espalda estará muerta"

La tragedia del Medusa Festival cumple, ahora, un año. Un evento musical en el que falleció un joven y decenas de personas resultaron heridas cuando una de las estructuras se vino abajo, arrasando con todo a su paso.

El suceso tuvo lugar a las 4:00 horas y, este año, el festival vuelve a celebrarse pese a que la investigación de la edición de 2022 continúa abierta. Este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con Marilyn, una de las víctimas de la tragedia que no ha podido evitar las lágrimas al ver las imágenes de lo sucedido.

"Es por escuchar todos los ruidos y vivir otra vez todo lo que pasó", ha comentado la joven al no poder ver las imágenes de la tragedia. El pronóstico de los médicos para Marilyn era que podía acabar tetrapléjica. La joven quería ser actriz, un sueño que el festival Medusa truncó completamente.

Pese a esto, Marilyn se siente afortunada: "Quiero decir que tengo la suerte de poder hablar hoy por mi caso. Claro que no soy la única. Ha habido un fallecido y otras personas muy graves también". Sin embargo, la joven se encuentra en una cama medicalizada: "A día de hoy no tengo vida. Hace 11 meses que la mayor parte del tiempo lo paso aquí, en mi cama".

"No puedo andar mucho o si ando necesito una muleta. Estoy con dolores, a veces no puedo ni salir de la cama. Es muy difícil reconstruirme. Además de la parte mental, que estoy muy tocada. Veo el Medusa, volviendo a hacer el festival y nosotros estamos detrás como si no hubiera pasado nada", ha agregado Marilyn.

Asimismo, la víctima ha recalcado que su pronóstico médico es incierto, pues no se sabe cómo será su evolución: "Los diagnósticos no son muy buenos porque, por ejemplo, hay un fisioterapeuta que me dice que dentro de diez años mi espalda estará muerta. No puedo saber cómo voy a evolucionar. Lo que estoy viviendo ahora es que no puedo andar".

Desde el plató del matinal de Antena 3, la abogada penalista Beatriz de Vicente ha pedido a Marilyn que no deje de luchar por la justicia que merece y, además, que pelee por la indemnización que le corresponde, asegurando que no debe aceptar menos de un millón de euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cullera, un año después, se ha pronunciado acerca de la tragedia recalcado que no tienen ninguna responsabilidad en lo que respecta al montaje de las estructuras: "Ese montaje no tiene el visto bueno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento no supervisa el montaje de nada. El Ayuntamiento supervisa la documentación que se aporta; el montaje lo tiene que acreditar la dirección facultativa y la OCA".

"Tenemos la absoluta certeza y la absoluta convicción de que la actuación de nuestro técnico fue impecable y que cuando todo esto acabe esa será la conclusión porque no puede ser ninguna otra", concluye el organismo institucional catalán.