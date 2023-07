Rappel se desmarca de Augusto Algueró y anuncia un funeral en memoria de Carmen Sevilla: "Lo voy a hacer porque me da la gana"

Carmen Sevilla nos dejó el pasado y su último adiós se produjo en la más absoluta intimidad. En la capilla ardiente, que se celebró solo con sus más íntimos, Augusto Algueró, su único hijo y heredero universal de la fortuna de la actriz, cantante y presentadora, justificó la decisión "familiar" de celebrar su adiós así porque querían "un momento muy tranquilo" para despedirla "con todo el respeto, el cariño, todo el amor y el sentimiento que nos gusta ofrecerle".

Una decisión con la que algunos amigos de la querida televisiva no están de acuerdo. Por ejemplo, Rappel, que se declara un "gran amigo" de la intérprete. "Conocí a su madre, a su primer marido, su segundo, sus historias… Respeto que su hijo haya querido que la gente no viera su deterioro, pero lo que han hecho que no haya habido velatorio, ni entierro ni nada estoy en contra", destaca el futurólogo a Europa Press.

Por eso, anuncia que él sí va a hacer uno en memoria de la artista. "Voy a convocar a todos los artistas y voy a hacer un funeral a una amiga mía porque me da la gana", explica.

"No la voy a olvidar nunca, era una mujer entrañable, me ha demostrado ser amiga durante muchos años y ha sido una mujer maravillosa", sentencia.

El hijo de la artista aseguró que entendía las críticas que había podido suscitar esta decisión de despedir a su madre en la intimidad familiar, pero no las compartía, porque "si hubiera montado un circo, también las hubiera habido".

"Todos los que vamos a entrar, que somos muy poquitos, son única y exclusivamente familia directa, de lazos de sangre con mi madre, exceptuando dos personas que son las que han cuidado a mi madre durante los últimos años, que son Angelines y Alejandra", explicó desde la puerta del tanatorio de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Tras reiterar el deseo "de estar tranquilos" despidiéndose de Carmen Sevilla, Augusto Algueró reconoció que los miembros de la familia están "bastante afectados. Son momentos duros, y a veces te pega un bajón, que es lo que me ha pasado a mí, y echas a llorar como una magdalena, pero tienes que tirar para arriba", comentó.

"Desde hace una década -confesó- ya he llorado todas las lágrimas que tenía que llorar por todos los momentos que he vivido junto a ella, muy dolorosos, complicados, pero muy adorables también porque sabía que la estaba ayudando. Y es lo que todos los hijos tiene que hacer, ayudar a sus madres".