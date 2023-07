Iván Redondo, sobre las elecciones del 23J: "El Partido Popular está poniendo en marcha la idea de 'piensas como Vox, pero votas al PP'"

El próximo 10 de julio, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se verán las caras en el debate organizado por Antena 3. Por ello, este lunes, el analista político Iván Redondo ha destacado que, en su opinión, ambos candidatos necesitan el debate para aclarar ciertos puntos de sus programas electorales.

"Es de sumo interés con quién pactas y con quién no pactas. Hace un mes empezamos a hablar de bloqueo y es una palabra que empieza a usarse. Feijóo dice que si consigue más votos que las fuerzas de izquierdas intentará ser presidente y apelará al PSOE para que se abstenga, pero si no lo consigue, se abstendrá", ha apuntado Redondo que, además, ha recodado que se han contabilizado más de un millón de votantes indecisos que, sin embargo, serán clave en las elecciones generales del 23J.

Asimismo, Redondo ha recalcado que, según los sondeos, el Partido Popular obtendría entre 139 y 151 escaños y que, además, el PSOE no cuenta con medidas novedosas en su programa para esta convocatoria de elecciones y, por ello, su mayor objetivo es arañar los votos que pueda obtener Sumar. Además, según el analista, Sánchez no tendría un plan A, pero sí un plan B basado en que PP y Vox no consigan una mayoría absoluta.

De la misma manera, Iván Redondo ha explicado que una de las ideas que ha puesto en marcha el partido azul es la de "piensas como Vox, pero votas al PP": "El PP ha visto que en algunas zonas grandes estaban perdiendo peso, pero que desde ese suelo puedes crecer. En esta campaña se han cambiado los papeles, el presidente se ha quitado la presidencia y parece más un candidato y Feijóo, en su discurso, se ha arrojado a la presidencia. En este combate de boxeo va a ser muy interesante ver cómo opera esto".

Respecto al veto a Irene Montero, Redondo ha explicado que se trata de una medida que no gusta a la mayoría de los votantes de Podemos. Además, el analista ha apuntado que tanto Vox como Sumar tendrán complicado sacar más de 40 escaños: "Sin Podemos no había gobierno ni coalición sin un Sumar competitivo. Vienes de un movimiento donde ha ganado el PP con motor de Vox en toda España. Irene Montero puede sumar en la recta final en un gesto de generosidad, se ha convertido en el símbolo de la coalición socialista y, también, de esa reivindicación de gestión. En cierta manera, la fraternidad para la izquierda es importante".