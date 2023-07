Chelo García-Cortés y Bárbara Rey vuelven a protagonizar "una noche de amor" durante el Orgullo LGTBI de Madrid

La amistad -y en ocasiones, algo más- de Bárbara Rey y Chelo García-Cortés es algo que la mayoría de amantes del mundo del corazón conocen y es una relación que aún perdura, tal y como ellas mismas han vuelto a demostrar en el Orgullo de Madrid.

"Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz, hemos tenido una noche... de amor". Esta frase recuerda a un programa en particular, el Deluxe, y a un momentazo televisivo concreto. Y demuestra que lo de la periodista y la exvedette fue, en algún punto de sus vidas, más que una amistad.

Desde sus apariciones en televisión a sus múltiples actos públicos, derrochan siempre complicidad, como se pudo ver en la presentación de las memorias de Chelo García-Cortés. Pero ambas han ido más allá durante un show de Sofía Cristo en el Orgullo.

Palmarés by Sofía Cristo es la fiesta electro-pop que la hija de Bárbara Rey organiza en el Teatro Magno de Madrid. Y con motivo del Orgullo LGTBI, la DJ llevó el pasado jueves a Soraya, OBK y, también, a su madre.

Bárbara Rey actuó y puso en pie a toda la sala, que bailó con una de sus canciones con arreglos de su hija. Pero quien también la disfrutó fue Chelo García-Cortés, que estaba presente y, al terminar el show, subió al escenario para darle un ramo de flores a su amiga.

Entre aplausos y vítores, la excolaboradora de Sálvame se acercó a la actriz y ambas se dieron un tierno beso en la boca y un abrazo, demostrando que su relación es indisoluble y que siguen viviendo "noches de amor", aunque como solo como amigas.