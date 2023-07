Los príncipes Guillermo y Harry unen fuerzas por el bien de la memoria de su madre, Lady Di

De sobra es sabido que a día de hoy la relación entre los hijos de Lady Di y Carlos III de Inglaterra, el príncipe heredero Guillermo y el príncipe Harry, no es la mejor del mundo. Ya en la coronación de su padre se pudo comprobar cómo la tensión entre ambos no ha disminuido desde que en su autobiografía el duque de Sussex revelase un episodio de agresión física de su hermano mayor sobre él.

Pero ello no impide, sin embargo, que ambos tengan claro que hay algo, incluso ya fuera de la familia real británica, que siempre les va a unir: honrar la memoria de su madre. Por eso mismo los príncipes se han reunido, aunque haya sido de manera virtual, para presentar el más reciente Diana Award.

Con este premio se ha buscado reconocer el trabajo e impulsar la labor comunitaria de 189 jóvenes procedentes de 31 países diferentes y que, según explican desde la revista People, son considerados como verdaderos changemakers —en español, un agente del cambio—, dentro de su círculo de acción.

Los príncipes Guillermo y Harry aparecieron este fin de semana, aunque a través de vídeos separados y cada uno grabado desde su ubicación actual —el mayor en Reino Unido; el menor en California—, para reconocer a esos jóvenes que han realizado cambios positivos en diferentes ámbitos y sociedades en todo el mundo.

Es cierto que el acto no ha servido a los hermanos para limar asperezas, dado que no estaban presentes, pero sí en cambio para comprobar que no les molesta ni les incomoda participar en el mismo acto si es por una causa tan justa para ellos como mentener viva la memoria de su madre, quien incluso una vez divorciada del actual monarca era conocida por su trabajo humanitario en pro de los jóvenes, los desfavorecidos, los enfermos, los refugiados y el colectivo LGTBI.

Además, la fecha escogida no es baladí: este pasado sábado, el primero de julio, Diana de Gales habría cumplido 62 años de edad. "Hoy reconocemos el poder de todos esos jóvenes que inspiran un cambio significativo. A todos los premiados, felicidades. Sus logros son un testimonio de su personalidad, de su pasión y de su determinación para marcar la diferencia", ha dicho el heredero al trono.

Sobre el premio per se, sentenció: "Es un recordatorio de que cuando se invierte en los jóvenes, cuando se les brindan las herramientas y oportunidades para marcar la diferencia, de verdad que pueden cambiar el mundo. Una creencia que comparto con mi madre y que estoy orgulloso de continuar en su nombre".

Por su parte, el príncipe Harry dijo: "Los increíbles ganadores del premio que honramos hoy son la prueba de que usando nuestras voces, el cambio puede suceder. Recuerdo la profunda creencia que tenía mi madre en el poder transformador de la juventud. Ella reconoció su capacidad innata para desafiar el statu quo e impulsar una sociedad más inclusiva y compasiva".

Para finlizar, añadió que "su legado continúa inspirando y ejemplifica cómo navegar por nuestro complejo mundo actual" y que "muchos de los numerosos desafíos que enfrentamos" hoy en día "afectan de manera desproporcionada a los jóvenes y, por supuesto, a su futuro".