Sergi Ferré, reportero de 'Sálvame', de baja tras su demanda: "Tengo pesadillas"

Hace unas semanas, coincidiendo con el anuncio del final de Sálvame, se supo que Sergi Ferré, uno de sus reporteros más reconocidos, interpuso dos demandas por la vía laboral contra la productora del programa, La Fábrica de la Tele.

Tal y como informaron Esdiario y Bluper, en la primera, el periodista pide que se rescinda su contrato y una indemnización de 50.000 euros por daños y perjuicios. Mientras que en la segunda solicita 12.000 euros por unas horas extras que, presuntamente, realizó y no cobró.

Hoy, el periodista se encuentra esperando la celebración del juicio mientras sigue de baja. "Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito", se sincera Ferré en Pronto.

"Me voy encontrando mejor, pero hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a la televisión en las mismas condiciones que tenía en Sálvame", revela el periodista.

A nivel mental, asegura sentirse "mejor". Sin embargo, "esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas en la tele", desvela. "Es algo que tengo que superar, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo".