Adara y Bosco se besan con pasión en plató y aclaran su futuro como pareja: "Huele a celitos"

Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú, ganar de Supervivientes, están viviendo una historia de amor que nadie se esperaba. El pasado jueves, en la gran final, los concursantes sorprendieron a todos con un inesperado beso que este domingo, en el plató del último debate de la edición, volvieron a repetir.

En el último debate, Ion Aramendi recordó lo ocurrido con ellos durante el reality, pero no todos se lo acaban de creer. Entre ellos, uno de los más críticos con su historia en ciernes es Artur, que la puso en duda. "Adara siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara", aseguró. "Huele a celitos", reaccionó la exazafata, que insistió en que quiere seguir conociendo al joven.

"Siempre ha hablado mal de Bosco, lo sabe él, hay que mojarse, brother", insistió el concursante, dirigiéndose directamente al sobrino de Pocholo.

"Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola, mola más con baches, ¿no?", respondió el vencedor.

"Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él... Me parece algo... No me duele, pero es un poco raro", se mantuvo, en su opinión, Artur.

Para no discutir más, Bosco decidía darle un beso en la mejilla a Adara que terminaba convirtiéndose en un nuevo beso en la boca en pleno directo y ante todos los presentes.