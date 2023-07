El palo de Wyoming a Ana Rosa Quintana: "Me acosté cuando el referente era Gabilondo y desperté con ella"

LaSexta Xplica emitió este fin de semana una entrevista con El Gran Wyoming en la que el presentador de El intermedio compartió su opinión sobre la política y el periodismo actuales.

De lo primero, hizo referencia a la "gira" televisiva que está haciendo Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de cara a las elecciones generales del 23 de julio.

"Estamos viendo a un Sánchez desatado, intentando pinchar esa burbuja que él llama del antisanchismo. ¿No va un poco tarde?", planteó José Yélamo, entrevistador. "Sí, puede ser, aunque a nosotros nos ha dado unos cuantos puntos de audiencia", bromeó el invitado. "Está haciendo la gira triunfal y a mí me da morbo", detalló.

"Acaba de dar una entrevista a Pablo Motos. No la vi, pero me da morbo. Y estoy deseando que Ana Rosa Quintana recoja el guante. Yo quiero ver esa entrevista", manifestó el también humorista.

"El otro día vi cómo le dijo: 'aquí te esperamos', y luego le daba un rapapolvo, porque había dicho en el programa de Évole que hacía esta gira porque los medios de comunicación de la derecha le habían deshumanizado", apuntó.

"Entonces Ana Rosa le soltó una soflama que me encantó: 'tenemos derecho a la crítica, con todo lo que miente...'. Dije: 'joder, está muy bien para un tipo al que vas a recibir'", manifestó el presentador de las noches de laSexta.

En este punto, opinó de la profesión periodística, también haciendo alusión a la presentadora de las mañanas de Telecinco. "Ha cambiado mucho la profesión. Yo me acosté cuando el referente era Iñaki Gabilondo y me he despertado con Ana Rosa. La profesión está donde está".