Ven la luz los audios secretos de Carmen Sevilla: "Lola Flores se asustó mucho..."

Carmen Sevilla, uno de los rostros más populares y queridos del cine y la televisión en España, falleció este martes en Madrid a los 92 años. Tras una vida de éxitos en el séptimo arte, en el que incluso llegó a coquetear con Hollywood, la cantante, actriz y presentadora disfrutó de un resurgir profesional en una segunda y última etapa, íntegramente ligada a la televisión. Fue en 1991, con sesenta años, cuando inició este renacer que la llevó a convertirse en uno de los rostros más admirados y queridos de la pequeña pantalla.

Esta gran trayectoria fue la que le permitió a Carmen Sevilla amasar una gran fortuna a lo largo de su vida que ahora heredará Augusto Algueró, su único hijo, fruto de su primer matrimonio con el compositor Augusto Algueró Dasca, con el que se casó en 1961 en una ceremonia digna de una princesa y con una gran cobertura mediática.

Ahora, la actriz Eva Santamaría, que fue durante años amiga íntima de Carmen Sevilla, ha desvelado en Fiesta unos audios inéditos de la artista. Se trata de casi 200 horas de grabación que Eva tienen en su poder y en los que la querida artista hablaba sin tapujos y con total confianza de sus parejas, de su hijo, de su salud mental y de sus miedos.

"Cuando veía lo que yo transcribía, me pedía que borrase muchas cosas, no por vergüenza, sino por no hacer daño a personas cercanas como su hijo o su exmarido", ha señalado Eva.

Así, Fiesta emitió, por primera vez en televisión, parte de estos audios en los que habla, entre otras cosas, de cómo vivió las infidelidades del padre de su hijo, Augusto Algueró, y los miedos que durante años sintió como madre.

"Nadie supo nada porque antes no era como hoy la cosa de decirle a todo el mundo: 'me pasa esto, me pasa lo otro...'", señala Carmen. "Me dijeron que iban a haber unas fotografías de Augusto con la Blanca Estrada y yo les dije que, por Dios, no lo hicieran por mi hijo. Y me dijeron: ?Carmen, si es que no hay más remedio'. Si no, a lo mejor no me hubiese separado de él", señala en esos audios sobre su primera marido.

Además, la televisiva relata cómo vivió su hijo esa época: "'Mamá, mira lo que me han dicho'", indica Sevilla. "No les hagas caso, hijo, eso es mentira, no es verdad", le responde ella. "Todo el amor se lo decía a él por su padre. Su padre era el mejor, el más maravilloso, el más bohemio y el más todo. Y eso es el cariño y el amor que le tiene mi hijo a su padre".

Además, tal y como señala ella en los audios, siempre estuvo ahí para su hijo, su gran pasión. "El bautizo de mi hijo no fue muy... pomposo. Me vine a casa, y a los equis días tuve una hemorragia. Entonces, estuve bastante mala, bastante fastidiada. Anímicamente estaba peor todavía. Lola Flores se asustó mucho cuando me vio las manos y las orejas. Decía: 'pero si están transparentes. ¿Qué te pasa?'".

Además, Carmen devela en esos audios la existencia de un gran amor que, junto a Vicente Patuel, le habría dejado una gran huella en su vida. "Lo que nunca olvidaré es Carlos, que en paz descanse, y Vicente Patuel...", nombra la artista, que admite sentirse sola en los últimos años de su vida.