La política marca las marchas por el Orgullo en Madrid, Barcelona y Málaga

Las manifestaciones por el Orgullo LGBTI+ que han recorrido este sábado Madrid, Barcelona y Málaga han sido las más políticas de los últimos años, con las elecciones generales del próximo 23 de julio a la vuelta de la esquina y en plena configuración de gobiernos autonómicos y municipales con pactos de PP y Vox.

En Madrid, la más multitudinaria, que ha congregado según los organizadores a un millón y medio de personas, se ha pedido "votar con orgullo" para "volver a teñir las calles de colores y demostrar a quienes quieren volver al blanco y negro que somos muchos más".

Los convocantes han vuelto a invitar a la pancarta de cabecera a representantes del Gobierno para celebrar la aprobación de la ley LGTBI y trans estatal el pasado febrero, bajo el lema "Por nuestros derechos, por nuestras vidas, con Orgullo".

En plena ofensiva de Vox por forzar, allí donde gobiernan, retirar las banderas arcoíris, la marcha ha estado más politizada que nunca, dada la cercanía de las elecciones generales. En este sentido, Santiago Abascal ha apuntado este sábado que los homosexuales no necesitan la bandera en edificios oficiales, sino la española.

En la cabecera de la marcha han estado presentes la vicepresidenta segunda y candidata a la presidencia del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, acompañada de la histórica activista trans y exsocialista Carla Antonelli, y siete ministros del PSOE, entre ellos la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE).

Así, Díaz ha respondido a las declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre que "no tenía previsto" celebrar el Orgullo porque no es homosexual diciendo que ella también es heterosexual y que celebra este día para tener "un país con más libertades".

Por su parte, Teresa Ribera ha destacado que no hay que dar "ni un paso atrás en la conquista de derechos", que no se deben cambiar los votos por derechos y que "no son admisibles pactos de la vergüenza".

Los políticos de izquierdas han estado junto a los organizadores de la marcha: la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, y el presidente de Cogam, Ronny de la Cruz. La ministra de Igualdad, Irene Montero, también había sido invitada, pero ha preferido ir en la carroza de Unidas Podemos.

En declaraciones a los medios, Montero ha reivindicado esta celebración como "una victoria frente al odio" y ha asegurado que España es un país "mejor" con la Ley Trans y por los derechos de las personas LGTBI. De este modo, ha señalado que "el más fundamental de todos los derechos" es "ser quien eres", "no ser discriminado", "no sufrir odio, ni cualquier violación de derechos humanos por ser".

En representación del PP ha ido Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, quien ha asegurado que la formación no pactará con "ningún partido político que ponga en duda los derechos de todos los ciudadanos". "Los derechos de las personas, sientan lo que sientan y amen a quien amen son sagrados", ha remarcado.

La marcha, que se ha desarrollado en su tradicional ambiente festivo con carrozas y música, ha contado con momentos de reivindicación, como una parada simbólica ante el Ayuntamiento para criticar que la bandera arcoíris no esté colgada de la fachada de Cibeles.

Tanto los convocantes como las ministras del Gobierno han criticado los pactos entre PP y Vox y han mostrado su preocupación por la "amenaza" que supone para los derechos del colectivo LGTBI+ la llegada de la ultraderecha a gobiernos autonómicos y municipales.

En Barcelona, unas 3000 personas -según las autoridades- se han manifestado en el "orgullo crítico", más reivindicativo y antesala del masivo "Pride!" que se celebrará el 15 de julio.

La inquietud por el auge de la extrema derecha también ha protagonizado la protesta en la ciudad condal, donde los convocantes, la Crida LGBTI, han leído un manifiesto contra esta mayor presencia ultra y a favor de acabar contra las discriminaciones en materia de vivienda y laboral, entre otras demandas LGTBI.

La bandera arcoíris, que ya tiñó de color varias ciudades españolas el fin de semana pasado y lo seguirá haciendo hasta el final de este mes, se ha desplegado este sábado también en una Málaga "orgullosa y diversa" durante una manifestación por el centro a la que han acudido representantes de partidos políticos e instituciones.