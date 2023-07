Antena 3 explica el malentendido con un micro abierto de Susanna Griso durante el directo de una reportera

Un micrófono abierto durante un directo de Espejo Público provocó una incómoda situación en el programa del pasado jueves: un comentario inesperado de Susanna Griso se colaba en la conexión con una reportera, llamando la atención de todos los espectadores.

El malentendido ocurrió en el momento en el que una periodista desplazada en León se disponía a entrevistar a Erik, un joven opositor que se había quedado encerrado en el cuarto de baño de una cafetería la misma mañana en la que tenía que presentarse al examen.

Entonces, la presentadora del magacín soltó una frase creyendo que el micro estaba apagado, pero, no obstante, la intervención se pudo escuchar con perfección. "A mí perdonadme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", se había escuchado.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Ante estas palabras, la reportera y el entrevistado se mantuvieron en silencio unos segundos sin entender qué es lo que acababa de ocurrir en plató. Fue el copresentador del programa, Diego Revuelta, quien tuvo que intervenir rápido para que se volviera a la entrevista.

Ahora, tanto Atresmedia como la propia Griso han salido al paso y han explicado qué fue lo que ocurrió. Así, niegan que la presentadora estuviera menospreciando a su compañera, ya que se refirió a la reportera por su nombre al darle paso.

"Bueno, Marina, quiero que nos presentes ya a Erik. Estás con él en León, un crack porque llegó al examen y aprobó con buena nota", había adelantado la conductora del programa antes de iniciar la retransmisión.

En este sentido, la corporación aclara que el comentario desafortunado se refería a un tema que se iba a tratar más tarde en Espejo Público. Mientras se emitía la entrevista a Erik, Susanna contactó con su equipo para tratar una cuestión relativa a los próximos contenidos.

"Tenía una conversación paralela con el equipo de control sobre otro de los temas que iban a venir en el programa", argumentan desde Atresmedia, negando que se tratara de cualquier otra cosa.

Asimismo, la presentadora también ha comentado lo sucedido este viernes, cuando en un momento dado exclamó: "Aprovecho para darle un cariñito a mi realizadora, Ester. Ayer un micrófono abierto delató una conversación que mantenía con ella".