José Manuel Parada miente en el polígrafo sobre su infidelidad a Chelo García-Cortés: "Arregla el aparato"

José Manuel Parada se sentó durante la noche del viernes en el plató del Deluxe para aclarar si fue o no infiel a Chelo García-Cortés durante su relación amorosa.

El presentador de televisión negaba rotundamente haber engañado a la colaboradora durante su noviazgo, a pesar de que esta hubiera recalcado en varias ocasiones cómo "le pilló en la cama con otro hombre", según reveló María Patiño.

"El polígrafo dice que miente", aseguró Conchita tras hacerle la pregunta sobre la supuesta infidelidad. "Arregla el aparato", le dijo Parada enfadado a la poligrafista. "Por mucho que sepa Conchita, yo sé más de mi vida que ese aparato", siguió negando la pregunta el entrevistado.

¿Fuiste infiel a Chelo García Cortés durante vuestra relación? No. Miente#poliparada — Deluxe (@DeluxeSabado) June 30, 2023

Conchita, sin embargo, decidió puntualizar sobre el test al que se sometió José Manuel: "No hubo penetración". Esto enfadó más aún al invitado: "Pensaba que esto era más serio".

Chelo, que estaba en una sala, prefirió no intervenir pese a la insistencia de María Patiño, el resto de colaboradores, e incluso su expareja: "Es tu polígrafo, así que habla tú".

Además, Parada también mintió en la siguiente pregunta: "¿Te pilló Chelo in fraganti teniendo sexo con un hombre en vuestra casa?". Él contestó que no, pero Conchita tradujo a la máquina: "No les pilló en la cama, pero sí les pilló en la casa".