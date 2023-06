Tu horóscopo diario: sábado 1 de julio de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 1 de julio de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy los astros van a formar combinaciones muy favorables y se darán las condiciones para que disfrutes de un día, e incluso un fin de semana, realmente estupendo. Un aspecto armónico de Júpiter indica que este será un momento excelente en caso de que queráis realizar algún viaje o conocer nuevos lugares y personas.

Tauro

Trabajo o actividad agradable y placentera, se trata de un día favorable, alegre o estimulante tanto en los asuntos mundanos como en las relaciones íntimas, especialmente en la amistad, que hoy os va a proporcionar importantes alegrías. Tensiones o conflictos pasados que ahora se podrán solucionar. Es un día ilusionante.

Géminis

Realizaciones y alegrías causadas por negocios y otros asuntos relacionados con las finanzas, sin excluir una llegada de dinero inesperada o recibir algún pago de alguien que os debía dinero. Es un día favorable para toda clase de asuntos materiales y de iniciativas que vayan en ese sentido, pero algo más crispado en lo afectivo.

Cáncer

Debes esforzarte en avanzar, en abrir nuevos caminos y tomar nuevas iniciativas, tanto en los asuntos laborales y mundanos como en la vida íntima. Es algo que te cuesta mucho porque siempre tiendes a mirar al pasado, pero es muy necesario para que puedas dar lo mejor de ti mismo, y ahora los astros te son favorables.

Leo

Te espera un fin de semana excelente, a pesar de que tú no lo tienes muy claro, pero la suerte siempre está de tu lado y pronto las circunstancias se girarán y se pondrán a tu favor. Vas a recibir una visita de un ser muy querido, o tendrás noticias de una persona muy importante para ti, algo que te alegrará especialmente el día.

Virgo

Tienes una sensibilidad muy a flor de piel, muy fácil de herir, incluso aunque la otra persona no lo pretenda, precisamente por eso hoy debes tener cuidado con algún desencuentro o pequeño conflicto en el ámbito familiar, algo pasajero, pero que podría tener mayores consecuencias de lo deseable. No entres en las discusiones.

Libra

Este fin de semana los astros formarán aspectos muy armónicos y además habrá una influencia muy destacada de Júpiter, el más favorable de todos. Es una excelente coyuntura y tú vas a estar entre los más beneficiados, sobre todo si tienes un negocio en marcha o estás esperando algún dinero. Un momento ideal para viajar.

Escorpio

Riesgo de tensiones o disturbios con tu pareja, o en su caso con uno de tus seres más queridos. Pero hoy los planetas forman excelentes aspectos y reina una situación muy armoniosa, por ello si una relación entra en crisis o se rompe quizás es porque no sería buena, a la larga, para ti. El destino te quita lo que no te conviene.

Sagitario

La Luna se encontrará hoy en tránsito por tu signo y va a potenciar mucho tu lado más sentimental y familiar, precipitándote a un día muy feliz y lleno de paz, armonía, esperanza y felicidad. En este sentido, te vas a llevar una sorpresa muy agradable de un ser muy querido que estaba alejado, pero ahora volverá de nuevo a ti.

Capricornio

Hoy no van a salir las cosas del modo que te hubiera gustado, pero aunque te sentirás muy afligido o muy frustrado deberías pensar que a lo mejor el destino te hace un favor porque quizás esperabas algo que no te convenía o simplemente que no era posible, y hoy el destino te cierra una puerta que no te era posible traspasar.

Acuario

Un aspecto armónico y favorable de Júpiter, el mejor de los planetas, hará que saques tu lado más soñador e idealista, te vas a sentir optimista y lleno de ilusiones por las que te gustaría luchar, aunque al mismo tiempo también notarás más que nunca el contraste entre tus grandes sueños y la realidad que te oprime y te encadena.

Piscis

Aunque te sea difícil de creer, a veces de todos los signos del zodiaco tú eres el que más protección recibe cuando llegan los momentos más difíciles, y eso es lo que te va a ocurrir este día o este fin de semana. Saldrás airoso o recibirás ayuda ante una situación especialmente difícil a la que hasta ahora no le veías ninguna salida.