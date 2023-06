El tremendo enfado de Mercedes Milá con 'Supervivientes' tras la expulsión de Asraf: "Después de eso, dejaré de verlo"

Mercedes Milá considera una "injusticia muy gorda" la expulsión del modelo Asraf Beno en la última edición de 'Supervivientes 2023' y ha afirmado que "dejará de verlo", a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, tras conocerse el desenlace de la final del programa.

"Asraf es el GANADOR moral de este programa y el que lo tiene que saber, lo sabe", ha incidido la presentadora española para la que "ni Adara, ni Jonan, ni Bosco, le llegan a la suela de sus sandalias".

Milá esperó a quitar el programa hasta que entrevistaron a su concursante predilecto: "En estos momentos apagaría el Ipad si no fuera porque queda la entrevista del 4º clasificado. Después de eso, dejaré de verlo" y se mostró despreocupada por las críticas que pudiera recibir, "me da exactamente igual los que me critiquéis; los que no aceptéis una opinión tan drástica, lo siento pero es la que llena mi corazón".

La presentadora también tuvo palabras de apoyo para la novia de Asraf, Isa Pantoja: "Y para Isa, nuestra Isa P, todo el amor del mundo y mi mayor felicitación por tu esfuerzo, tu amor y tu absoluta entrega".

Para finalizar, volvía a dirigirse al cuarto clasificado dedicándole las siguientes palabras: "Cuando salgas a la calle, entenderás todo lo que acabo de escribir en caliente viéndote abrazado a tu hermano que ha dicho verdades como puños".

Asraf Beno, contento con su cuarto puesto en 'Supervivientes 2023'

Asraf Beno, partía en la recta final de Supervivientes 2023 como favorito para llevarse el triunfo y el cheque de 200.000 euros. Sin embargo, el modelo de 27 años se tuvo que conformar con un cuarto puesto que le dejaba fuera del podio al que sí subieron el ganador, Bosco Martínez-Bordiú; Adara Molinero y Jonan Wiergo.

A pesar de las quejas de sus seguidores, Asraf se encontraba muy contento de su paso por el concurso y se mostraba agradecido de volver a su vida normal así como a compartir hogar con Isa, quien le esperaba en el plató y había movilizado a mucha gente para conseguir el voto para su chico. También se veía un poco ajeno lo que le espera. "Volver a la vida es una locura, me creo aún que estoy en la playa", dijo al llegar al plató de Telecinco.