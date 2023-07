Vox prepara una campaña electoral centrada en denunciar las leyes aprobadas por el Gobierno de coalición

La cuenta atrás para la campaña electoral ha comenzado y Vox tiene claro cuáles serán los ejes de su discurso para tratar de recabar los máximos apoyos posibles en las próximas elecciones del 23 de julio. El partido liderado por Santiago Abascal calienta motores para la antesala de los comicios con la eliminación de las herencia del Gobierno de coalición como bandera y los pactos autonómicos con el PP como telón de fondo.

El primer compromiso del Vox para esta campaña electoral es "terminar con las leyes que dividen y que destruyen", tal y como el propio candidato a la Presidencia del Gobierno anunció ya en el arranque de la precampaña, tras la celebración de la Asamblea General del partido. "Vamos a cambiar de rumbo y vamos a cambiar una a una todas las políticas que dividen y que destruyen", afirmó entonces. Bajo esa premisa, son varias las "leyes contrarias a la libertad, la prosperidad y la seguridad" aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez que Vox se compromete a derogar. Entre ellas destaca la ley del 'solo sí es sí', que ha supuesto la rebaja de condenas a más de mil agresores sexuales. "Exigiremos responsabilidades a los que votaron esa ley", avisó Abascal.

Ese primer compromiso entronca directamente con uno de los que serán los ejes de la campaña de Vox: "la denuncia y derogación de las leyes contrarias a la seguridad de la libertad, la propiedad privada y la vida", entre las que engloban la ley del aborto, la de eutanasia y la de memoria democrática. El partido de Abascal considera esta última norma un ataque a "la concordia y la reconciliación entre españoles". El objetivo es, según sostiene la formación, "derogar el legado de Sánchez", "denunciar todo el daño que ha hecho" y "construir una España mejor". "Es muy importante echar a Sánchez de La Moncloa, pero mucho más cambiar todas y cada una de las políticas y las leyes tan pronto como sea posible", aseguran.

El 'borrado' legislativo en torno al que Vox articulará su campaña incluye también la derogación de la ley de vivienda, por atentar, a su juicio, contra la propiedad privada. "Vamos a conseguir una ley para que todos los españoles puedan acceder a un hogar digno", prometía en el arranque de la precampaña Abascal. El partido reconoce los precios "disparados" de la vivienda y la okupación como dos de los principales problemas de los españoles, junto con la pérdida de poder adquisitivo o el encarecimiento de los suministros básicos.

La que es la tercera fuerza política a nivel nacional tratará de captar votantes poniendo el foco en esos problemas, a los que considera que por el momento se les han dado soluciones "fallidas", tomadas "a espaldas de los ciudadanos". Vox se muestra convencido de que los españoles "tienen derecho a decidir" sobre todos esos asuntos y hasta ahora no han podido hacerlo, de ahí su lema de campaña: "Decide lo que importa".

De la energía a la familia

Otro de esos problemas que "importa" a Vox y que vertebrará la campaña, según ha anunciado el partido, es la soberanía energética. En ese sentido, la formación política hace extensiva su lucha contra "el legado de Sánchez" a la ley de cambio climático y transición energética, que consideran que impide a España "poder explorar sus recursos naturales y energéticos" y condena al país a "la senda de la dependencia". "Terminaremos también con las leyes que impiden la vida en el campo, como la Ley de bienestar animal", añadió en el arranque de la precampaña Abascal.

En particular, la que es la tercera fuerza política a nivel nacional promete un Plan Nacional de Agua que garantice "agua para todos". "Se hace lo que haga falta: interconexión de cuencas, trasvases", aseguró Abascal en su intervención del sábado pasado en Madrid. "Lo que sea necesario par que el agua no falte en ningún rincón de España y para que no se siga tirando al mar", recalcó.

Además, en materia social, otros de los problemas sobre los que Vox quiere poner el acento durante la campaña son la inmigración ilegal, la recuperación de la educación como "ascensor social" y la familia. "Vamos a hacer que las instituciones apuesten por la familia, por la vida y por la protección de los más desfavorecidos y por el acompañamiento a nuestros mayores hasta su último aliento", adelantó Abascal, que también se comprometió a proteger la patria potestad y los derechos de los padres y de las familias, así como a poner fin a "las leyes educativas que permiten la corrupción de los menores en los colegios".

Con estas ideas como bandera, Abascal recorrerá durante la campaña electoral una treintena de ciudades, en una gira por buena parte de España con la que Vox pretende pisar la calle y darse un baño de masas. En la primera semana de precampaña el candidato a la Presidencia ya ha participado en actos en A Coruña, Gijón, Ávila, León, Barcelona, Tarragona y Alicante, y la lista continuará. Vox es consciente de que su objetivo a las puertas de unas elecciones es que su discurso cale en todos los rincones posibles.