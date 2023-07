Qué implicaciones tendrá para EE UU que el Supremo haya acabado con la discriminación positiva por raza en las universidades

Supreme Court of the United States

Siendo presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvo la oportunidad de nombrar a tres jueces del Tribunal Supremo, el más alto tribunal de EE UU. El resultado es que el Supremo tiene ahora seis jueces conservadores por tres progresistas. Y eso se nota en sus decisiones. La última la adoptó este pasado jueves para acabar con la discriminación positiva por temas raciales en las universidades. Los jueces estimaron que las universidades de Harvard y Carolina del Norte violaron la Constitución al utilizar la raza como un factor en el proceso de admisiones.

Esta práctica lleva en vigor en EE UU desde la década de 1960. Ha servido desde entonces como herramienta para evitar la discriminación en instituciones con carácter selectivo, muchas de las cuales históricamente sólo admitían a estudiantes blancos.

Objetivos "mensurables" para usar la raza

De escribir el fallo se encargó el presidente del alto tribunal, el juez John Roberts, que contó con el apoyo de los otros cinco magistrados conservadores. Las tres juezas progresistas se opusieron. La histórica decisión del Tribunal Supremo contra la acción afirmativa prohíbe que las universidades ahora tengan en cuenta la raza como criterio específico en las admisiones.

Los programas implicaban estereotipos raciales y no tenían un objetivo específico, dice el fallo"

Roberts escribió la opinión que los programas de admisión de Harvard y Carolina del Norte violaban la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda porque no ofrecían objetivos "mensurables" para justificar el uso de la raza. En el fallo consideró que los programas implicaban estereotipos raciales y no tenían un objetivo específico.

Una "falsa promesa" para guardar las apariencias

La decisión afectará las políticas de admisión que históricamente han beneficiado a los estudiantes negros y latinos. Los jueces designados por los demócratas se opusieron porque consideran que la decisión hará prácticamente imposible que las universidades tengan en cuenta la raza en las admisiones.

Vista exterior del Tribunal Supremo de EE UU, en Washington DC. MICHAEL REYNOLDS / EFE

La jueza Sonia Sotomayor escribió que la corte "simplemente" estaba imponiendo su "formato preferido de solicitud universitaria" al país al "asumir el papel de los administradores universitarios para decidir qué es mejor para la sociedad", informa CNN.

Evaluado como individuo, no por su raza

"Como la corte no puede escapar a la inevitable verdad de que la raza importa en la vida de los estudiantes, anuncia una falsa promesa para guardar las apariencias y parecer en sintonía con la realidad", escribió. "No engañan a nadie".

Como la corte no puede escapar a la inevitable verdad de que la raza importa en la vida de los estudiantes, anuncia una falsa promesa para guardar las apariencias"

Sotomayor se refiere a que el fallo sigue permitiendo a las facultades y universidades considerar la manera en que la raza ha afectado la vida de un candidato. Pero el texto aclara que eso podrá ser siempre y cuando que esté "vinculada concretamente" a una "cualidad de carácter o capacidad única" que la persona pueda aportar a la universidad.

Lo que el fallo no cambia

Roberts, el presidente de la Corte Suprema, destacó que los solicitantes también podrían compartir en sus ensayos de admisión, por ejemplo, cómo su herencia o cultura los motivó a asumir un papel de liderazgo. "En otras palabras, el estudiante debe ser evaluado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", afirmó en su comentario al fallo.

El estudiante debe ser evaluado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", dice el fallo

Aunque las universidades ya no podrán considerar la raza como un único criterio, el fallo aún les permitirá tener en cuenta otros factores para aumentar la diversidad en los campus. Según indicó en su voto particular la juez Sotomayor, las facultades podrán tener en cuenta a los estudiantes que hablan varios idiomas o que podrían ser los primeros de su familia en llegar a la educación superior. Pero "esos criterios no son 'intercambiables' con la raza", asegura.

Amy Coney Barrett, en la ceremonia de toma de posesión de su cargo como jueza del Tribunal Supremo de EE UU, en octubre de 2020, junto al presidente Trump. SHAWN THEW / EFE

Cómo favorecer ahora la diversidad

Tras el fallo de la Corte Suprema, las universidades norteamericanas que busquen la diversidad tendrán que encontrar otras formas de favorecer la matriculación de estudiantes negros y latinos. Wisdom Cole, directora de la división juvenil y universitaria de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), califica el retroceso de la discriminación positiva como un "día oscuro en Estados Unidos".

La discriminación positiva ha sido un faro de esperanza para generaciones de estudiantes negros"

Cole emitió un comunicado este jueves: "La discriminación positiva ha sido un faro de esperanza para generaciones de estudiantes negros". La NAACP resumió en tres líneas la importancia que ha tenido en estos más de 50 años: "Se erigió como una fuerza poderosa contra el insidioso veneno del racismo y el sexismo, con el objetivo de nivelar el campo de juego y proporcionar una oportunidad justa de una educación de alta calidad para todos. Los estudiantes de todo el país están bien despiertos ante el peligro claro y presente que invade sus aulas".

Desde The Institute for College Access & Success, Marshall Anthony Jr., ha pedido a la administración del presidente Joe Biden que tome medidas para eliminar las barreras que dificultan el acceso a la universidad de las personas de color. Se refiere al mandato de exámenes estandarizados, las tasas de solicitud, la admisión heredada y las ayudas basadas en el mérito. "Todas ellas afectan de forma desproporcionada y negativa al acceso y el éxito de los estudiantes negros y latinos", asegura Anthony.

Distinto impacto, según estado y facultad

Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, asegura que el impacto también podría variar en función de la ubicación de las universidades.

En los estados que siguen permitiendo tener en cuenta la raza a los colegios y universidades, "seguramente veremos esfuerzos por fomentar los tipos de usos que la mayoría no desaprueba expresamente, ya sea en declaraciones sobre diversidad o en cualquier otro lugar", dijo Vladeck.

Manifestación contra el fallo que prohibió el aborto frente al Tribunal Supremo. EFE/ Lenin Nolly

Nueve estados ya lo han probado

Puede imaginarse lo que está por venir en todo EE UU viendo los casos de los nueve estados donde la discriminación positiva ya ha sido prohibida, entre ellos Michigan (en 2006) y California (1996). Las universidades de estos dos estados han probado enfoques de discriminación positiva neutros desde el punto de vista racial, como tener más en cuenta el rango en la clase del instituto y el estatus socioeconómico en el proceso de admisión.

Michigan prohibió la discriminación positiva en 2006. Desde entonces la matriculación de estudiantes negros ha caído del 7% al 4,4%

El resultado es que tras el fin de la discriminación positiva la matriculación de estudiantes negros descendió en centros emblemáticos como la Universidad de Michigan y las universidades californianas de UCLA y Berkeley, informa CNN. La matriculación de estudiantes negros en las facultades de Michigan cayó del 7% de 2006 al 4,4% en 2022.

La elección de jueces conservadores para el Supremo ha dado los frutos que Trump esperaba. En un sólo mandato nombró a tres y así logró esa rotunda mayoría de seis contra tres. En 2022 fueron, entre otras, las sentencias sobre el aborto, el cambio climático, las armas de fuego, la religión en los colegios o la inmigración. Biden gobierna desde el despacho oval, pero Trump lo sigue haciendo desde el Supremo.