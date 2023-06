La supuesta nueva amante de Íñigo Onieva ha generado un gran revuelo cuando solo faltan ocho días para la boda del empresario con Tamara Falcó, un evento que tendrá lugar el próximo 8 de julio en la finca de El Rincón, en Madrid.

Pese a esto, Tamara Falcó se ha marchado, junto a su madre, Isabel Preysler, el fin de semana a Nueva York para hacer la última prueba del vestido de novia. Sin embargo, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, Sandra Aladro ha asegurado que el entorno de la marquesa ha apuntado que Tamara no se encuentra nada bien.

"Esta mañana he hablado con una persona que ha estado pendiente de Tamara en las últimas horas y nos dice que Tamara Falcó estaba hecha polvo", ha comentado la colaboradora.

"No es por no conocer al asunto de la infidelidad, de la estaba al tanto a través de Íñigo; pero el momento y las circunstancias en las que se ha hecho público, a escasos días de su boda... Son unas circunstancias que no son agradables para nadie, por mucho que ayer apareciese Tamara sonriendo, ella está bastante afectada, como es lógico", ha expuesto la periodista.

Asimismo, Aladro ha destacado que Onieva "sabía que esto iba a ocurrir": "Unas terceras personas le hacen llegar a Íñigo que esta historia quiere salir, que esta persona quiere contar esta historia y él se niega a llegar a cualquier acuerdo. Que ella hiciera lo que quisiera hacer".