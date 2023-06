La rebaja del IVA en los productos de primera necesidad ha sido una de las medidas del Gobierno en esta legislatura y, dado su éxito, el Ejecutivo ha decidido prorrogarla en los mismo elementos, excepto en la carne y el pescado, aunque los precios siguen siendo elevados para los usuarios de algunos supermercados.

Este viernes, Joaquín Prat, desde el plató de El programa de Ana Rosa, ha comentado cuál ha sido su experiencia y cómo se ha sentido al tener que pagar el primer plazo del IRPF.

"Yo he pagado esta mañana, he pagado feliz y contento", ha empezado el presentador que, además, ha agregado: "Doy gracias por la posición privilegiada que tengo, que me permite tributar como he hecho esta mañana. Lo hago feliz, contento y orgulloso de poder contribuir con mis impuestos a que mi país vaya mejor".

Acerca de la gestión del Gobierno, Prat ha comentado: "La cuestión es, ¿vamos bien o vamos mal?". El resto de colaboradores, por su parte, se ha sumado al debate para tratar de analizar la situación actual de España, a la cola del resto de países de la Unión Europea, a lo que Joaquín ha sentenciado: "A la izquierda siempre le toca una crisis y a la derecha siempre le toca lo de los ajustes".