Tamara Falcó viaja a Nueva York con su madre, Isabel Preysler, pero no se podrá traer el mejor secreto de su boda con ella

La novia del año, Tamara Falcó, ha iniciado su tercer viaje a Nueva York para ver cómo evoluciona la confección de su vestido nupcial, que deberá estar listo el 8 de julio si quiere darle el sí quiero a Íñigo Onieva vestida de blanco. En este nuevo periplo la acompaña otra vez su madre, Isabel Preysler, que en contra de su refinado estilo, iba vestida con un cómodo pantalón, similar a unas mallas, para que la travesía se hiciera más llevadera.

Tamara, que llevaba un vestido sencillo blanco antes de subir al avión, podrá ver y probarse el ansiado diseño, pero no se podrá traer la cotizada pieza, por lo que el director creativo de Carolina Herrera, Wes Craven, deberá viajar a España ex profeso para hacerle entrega del encargo.

Isabel Preysler también acudirá a la boda de su hija vestida de Carolina Herrera, aunque en su caso, el vestido, largo y elegante, ya reposa en su casa a la espera del momento de lucirlo. La hermana pequeña de la novia, Ana Boyer, irá vestida con un diseño de la colección de Tamara.

Craven y Carolina Herrera nunca hacen esto, pero en esta ocasión, y dada la premura con que les fue encargado el vestido del año, se saltarán una norma de la casa. De hecho, todo el equipo de Carolina Herrera trabaja a contrarreloj en el vestido, de inspiración Grace Kelly, y según la novia, 19 personas están dedicadas solo a los bordados. Se sabe que Carolina Herrera está invitada al enlace en El Rincón, por lo que ambos estarán juntos el 8 de julio en la ceremonia.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Tamara e Isabel llegaron a la zona premium de Barajas muy temprano. Isabel, con gafas de sol, no llevaba ninguna bolsa, y era su hija la que portaba todo el equipaje, escaso dado que el viaje durará, como mucho, dos días.

La propia novia explicó anoche en El Hormiguero, donde colabora todos los jueves como tertuliana, que no se traerá el vestido porque es necesario ajustarlo hasta el último día. También dijo que no ha organizado las mesas de los 400 invitados y que estos días dormirá en casa de su madre, concretamente con ella en su habitación, porque la suya se la presta a su hermano Julio, que vendrá de EE UU a la boda. También vendrán desde Miami su hermana Chabeli y su familia. No así Enrique Iglesias, poco dado a reuniones familiares que ha declinado la asistencia.