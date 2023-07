Díaz endurece el tono contra el PSOE y trata de capitalizar varias leyes del Gobierno

En campaña electoral no hay amigos y esa máxima se aplica incluso a las relaciones más engrasadas, como la que mantienen los líderes de PSOE y Sumar, el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz, respectivamente. Durante la legislatura, Díaz se ha cuidado mucho de criticar a su socio de Gobierno en público y solo ha recurrido a esta herramienta en ocasiones muy contadas en las que, por ejemplo, algunas negociaciones estaban bloqueadas. Pero, en los últimos días, Sumar ha elevado el tono contra algunas decisiones y posiciones del PSOE, y ha tratado de capitalizar algunos de los logros del Ejecutivo de coalición que, ha asegurado el partido, llevan "el sello" de Díaz.

"Yo creo que, en general, la ciudadanía conoce muy bien qué cosas llevan el sello de Yolanda Díaz en el Gobierno de coalición", aseguraba hace unos días el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una entrevista en Onda Cero. Urtasun mencionó entre esas medidas que, "sin ella en el Gobierno, no hubiera habido subida del salario mínimo" o "la reforma laboral no hubiera tenido la orientación que ha tenido", y también se apuntó normas como la ley de vivienda, que en realidad negoció el PSOE con el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra. "Nuestro sello en la gestión y el balance del Gobierno es claro y todo el mundo sabe reconocerlo", argumentó entonces el dirigente.

Y es que Sumar ha decidido pasar al contraataque después de que el PSOE haya iniciado la precampaña poniendo en práctica una poco disimulada estrategia de voto útil para intentar captar apoyos a su izquierda. De hecho, hace unos días la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguraba que "la influencia del socio minoritario en la política económica del Gobierno ha sido pequeña", "mínima, por no decir que ninguna". Ante esas declaraciones, Díaz prefirió tirar de ironía y respondió con un refrán: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces".

En esta línea, y para protegerse de la OPA lanzada por el PSOE hacia los votantes progresistas, en los últimos días Sumar ha tratado de reivindicarse como una pata del bloque de la izquierda imprescindible para que se lleven a cabo políticas valientes. Y, para ello, ha aprovechado las últimas declaraciones y decisiones de los socialistas en materia de vivienda, uno de los asuntos en los que Díaz quiere poner el foco durante la campaña, especialmente después de haber reivindicado la aprobación de la ley que permite ya a las comunidades autónomas limitar precios de los alquileres.

"El PSOE vive fuera de la realidad", soltó hace unos días Díaz en relación a su socio de Gobierno, con el que suele mantener una actitud mucho más discreta, al menos en público. Lo hizo a raíz de unas declaraciones de la presidenta del Congreso y número uno del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, que aseguró que "la mayor parte de la población no tiene problemas para seguir pagando el alquiler". El patinazo fue tan evidente que, pocas horas después, Batet tuvo que pedir disculpas por no haberse "explicado bien". Pero a Sumar ya le había dado tiempo a marcar perfil en esa batalla que tiene con el PSOE por una parte del voto progresista.

"Un Pedro Sánchez sin propuestas"

Aunque esas fueron las declaraciones más sonoras, no obstante, donde más está percutiendo Sumar en los últimos días es sobre la decisión del PSOE de no extender la medida que permitía a los inquilinos prorrogar su contrato de alquiler al finalizar durante seis meses con las mismas condiciones. Este jueves por la noche, la propia Yolanda Díaz aprovechó su intervención en el programa humorístico El Intermedio para, ante un imitador de Pedro Sánchez, afearle en tono de broma que "no está bien" haber acabado con esa medida. Hace unos días fue mucho más dura y aseguró que esa decisión supone "gobernar contra la gente".

"Y tenemos que quedar con tus amigos, los de entre 40 y 50 años, que no sé qué les pasa", deslizó también Díaz este jueves en referencia a las declaraciones de Sánchez hace unos días, cuando aseguró que "hay ciudadanos, hombres de entre 40 y 50 años", que se han sentido "incómodos" con algunas de las declaraciones y políticas llevadas a cabo durante los últimos cuatro años por el Ministerio de Igualdad. "Lo que observo es un Pedro Sánchez a la ofensiva pero sin propuestas", y "nuestra propuesta es bastante clara: vamos a estas elecciones a hablar de los problemas de la gente y ahí tenemos enormes diferencias", resumió este viernes la líder de Sumar en otra entrevista en Público.