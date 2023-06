Un conductor choca con varios coches aparcados, un taxi y dos motos y pide que no llamen a la policía mientras huye

El pasado fin de semana un hombre protagonizó un accidente múltiple en Castelldefels en el que se vieron implicados seis coches aparcados, dos motos y un taxi. En el incidente una persona resultó herida leve. El conductor, por causas que todavía se desconocen, se estrelló contra los vehículos destrozándolos a su paso y minutos después se dio a la fuga.

Los vecinos de la zona asombrados por la magnitud del accidente no dudaron en sacar sus teléfonos y grabar la escena. En las imágenes compartidas por redes sociales se puede ver como el hombre huye del incidente mientras repetidamente pide que no le graben y que no se llame a la policía.

Según recoge La Vanguardia, los testigos del accidente aseguran que el conductor se saltó un stop y eso provocó que se chocara con los vehículos aparcados y embistiera a un taxi.

🚨 ATENCIÓ🚨



🚑 Accident a l'Av 309 amb l'Av 304! Danys materials importants i un ferit lleu.



🔴 El causant ha estat traslladat a la Jefatura per a les proves d'alcohol i drogues. pic.twitter.com/jCSQhA3nMl — Policia de Castelldefels ◾️◾️◾️◾️ (@PLCastelldefels) June 24, 2023

La policía de Castelldefels anunció por redes sociales que el causante del accidente había sido detenido y trasladado a la Jefatura para realizarle pruebas de alcohol y drogas.