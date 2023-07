La presidencia española del Consejo... ¿pendiente de un posible cambio de Gobierno? Así podrían virar las prioridades

No, un cambio de Gobierno no debería alterar en exceso el camino que haga España con la presidencia del Consejo, que inaugura este sábado y se alargará hasta el 31 de diciembre. ¿El 23-J importa? Sí, en tanto en cuanto ralentiza algunos de los puntos que ya están cerrados, y el enfoque de Sánchez y Feijóo no es el mismo para Europa, como dejaron claro esta semana ambos desde Bruselas. El PSOE mira más la energía o la autonomía estratégica, mientras que el discurso del PP podría centrarse más en lo económico. Pero España es el árbitro y por ende no tendrá apenas margen de maniobra.

"La política europea es una política de Estado", aseguró el propio Pedro Sánchez esta semana en la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas. En eso coincide Feijóo y en esa línea usó su estancia en la capital belga para presentar a su equipo de la presidencia del Consejo si gobierna después del 23-J. En él se encuentran, entre otros, los exministros Ana Palacio, José Manuel García Margallo, Iñigo Méndez de Vigo o Miguel Arias Cañete, que también fue comisario de Agricultura durante la legislatura europea que fue del 2014 al 2019.

Sánchez, por su parte, presentó hace ya unos días las prioridades de la presidencia, y hay de hecho varios temas clave en ella: la energía, la autonomía estratégica, la migración y las relaciones con América Latina. Además, se suma el reto de 'apadrinar' la reforma de las reglas fiscales, un debate liderado de facto por Nadia Calviño pero que todavía se encuentra en una fase muy embrionaria precisamente en el seno de los ministros de Economía.

Otra de las obsesiones de Moncloa ahora mismo es la reforma del mercado energético, que genera importantes divisiones todavía entre los Estados miembros, con un grupo liderado por España que quiere un cambio profundo, frente a otros, entre los que está Alemania, que pretenden aplicar medidas más concretas basándose en lo que se ha hecho hasta ahora desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, los socialistas quieren impulsar la autonomía estratégica; este es un pilar descrito como clave para el futuro de la UE y además se trata de algo transversal.

Sí que tendrán que coincidir PSOE y PP en otra de las prioridades: el pacto de migración y asilo. Aunque su enfoque sea diferente, el reto es que la legislatura europea termine con un acuerdo en este sentido y los 27 ya han fijado su posición, con cuotas de acogida o compensaciones económicas importantes en el caso de que no se acepte recibir a refugiados. De hecho, es un tema que divide a los jefes de Estado y de Gobierno -pese al acuerdo a nivel de ministros-, como se demostró en la cumbre del Consejo Europeo de la pasada semana, donde no pudieron alcanzar unas conclusiones comunes.

Las relaciones con América Latina es algo inalterable esté quien esté en Moncloa, porque se trata de un debe de la UE para el medio y el largo plazo y que, a nivel nacional, juega una función capital para España no solo por una cuestión estratégica, sino también cultural. "La UE necesita aliados", ha reiterado en los pasillos de las instituciones comunitarias durante las últimas semanas. Y al otro lado del Atlántico se ve a un socio fiable, con el que además queda pendiente cerrar el acuerdo UE-Mercosur que ya va por las dos décadas de negociaciones.

Desde el PSOE, Javier Moreno, jefe de la delegación española en el Parlamento Europeo, explica a 20minutos que no hay demasiado debate porque su partido "va a ganar las elecciones". Eso hace que, dice, "no haya temor" a la hora de que puedan cambiar las prioridades. "La presidencia se prepara con mucho tiempo, llevamos más de un año con República Checa y después con Suecia", resume Moreno, que recuerda que esas prioridades "no se pueden cambiar, que luego se pongan más o menos énfasis en unas u otras es otra cosa".

"Tenemos que seguir con el plan de recuperación y tenemos ahí la guerra en Ucrania", prosigue el socialista, antes de añadir que "la cumbre CELAC-UE también será un punto muy importante", y se celebrará solo una semana antes de las elecciones del 23-J. "Tenemos y queremos seguir además con el Pacto Verde, y luego también damos relevancia al pilar social por ejemplo con la directiva contra la violencia machista", añade sobre la agenda que está sobre la mesa. "Como vamos a gobernar, esto va a seguir así", termina: "Yo no veo peligro sobre ese cambio y Europa necesita ese impulso del que hablo".

Por su parte, Dolors Montserrat, portavoz del PP en la Eurocámara, sostiene que el Gobierno "no ha estado a la altura" durante la legislatura europea, y expresa que, por ejemplo, ha ido "en contra de agricultores y ganaderos" en lo que se refiere a las políticas del sector primario. Los populares podrían virar su mensaje tanto a esa parte como a lo económico, con una preparación de la presidencia con un punto diplomático, a juzgar por el equipo que ha organizado Feijóo.

De hecho, ese discurso ya ha empezado a verse, pues el presidente de los populares avisó en Bruselas de que cambiará cosas del plan de recuperación aprobado por el Ejecutivo de coalición. El gallego se apoya en la "mala gestión" que a su juicio se está haciendo de los fondos, "que no llegan a las familias". El PP tiene clara la crítica en este sentido: "Es una moto que no funciona". Asimismo, Montserrat recuerda que PSOE y Podemos "no han mostrado ningún tipo de unidad" en lo que se refiere al apoyo a Ucrania, algo que cambiaría, dicen, con el PP en Moncloa, con una mejora de la imagen de España en este sentido.

Para el secretario general de Ciudadanos y líder del partido en el Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, considera que "Sánchez ha convertido la presidencia española del Consejo en una oportunidad perdida", aunque desde su partido, dice, van a trabajar "para que acabe siendo un éxito". Vázquez lamenta la actitud del Gobierno con la convocatoria electoral. "Es un hito que ocurre una vez cada década y que permite proyectarnos como país entre nuestros socios europeos y hacia el exterior".

En este sentido, acusa a Sánchez de poner por delante "su interés electoral". Y es rotundo: "No solo pone en duda la neutralidad institucional de la presidencia española, con todo el Gobierno inmerso en la campaña, sino que no ofrece ninguna garantía de cuáles van a ser realmente las prioridades: si cambia el Gobierno, cambia el rumbo de todo lo trabajado en estos meses".

Vázquez tiene claras cuáles son esas prioridades. "Hay que negociar y cerrar informes legislativos que nos ayuden a avanzar en materias tan importantes como mejorar nuestras relaciones con América Latina y desbloquear el acuerdo con Mercosur", explica, y añade asuntos como las directivas de diligencia de vida y de lucha contra la violencia de género o el estatuto de ciudadanía europea.

El hecho de que haya elecciones en plena presidencia del Consejo no es algo extraño y de hecho hay precedentes cercanos. Francia celebró sus presidenciales en abril de 2022, justo en la mitad de su paso por el asiento de 'mando' del Consejo de la UE. En ese escenario no hubo cambio de color político, pues Emmanuel Macron revalidó su estancia en el Elíseo. Suecia, por otra parte, sí giró hacia la derecha el pasado septiembre, justo antes de iniciar su turno pasando de un gabinete socialdemócrata a otro conservador. Ya en 2009 pasó algo similar con la República Checa, y desde Bruselas insisten en que aquella "también fue una presidencia exitosa". Asimismo, el siguiente semestre, tras España, será para Bélgica, que tiene previstos comicios en esas fechas.