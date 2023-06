Las indirectas de la letra de 'Copa vacía', la nueva canción de Shakira, a su relación con Piqué: "Representa bien mi momento vital"

Está claro que todo lo que toca Shakira se convierte en oro. La cantante lanzó en la madrugada de este viernes Copa vacía, su último tema con el artista colombiano Manuel Turizo y, en apenas 6 horas, ya acumula más de 2,4 millones de visualizaciones.

En el videoclip, que ya está en el número 20 de tendencias musicales de YouTube, se representa un mundo de fantasía en el que, como en el cuento de Hans Christian Andersen, la de Barranquilla se convierte en una sirena que se enamora de un humano, que es el reguetonero que le acompaña.

Sin embargo, en esta versión, ella no le salva ni su amor es correspondido, sino que termina capturándola y enjaulándola en un acuario gigante, reflejando así una especie de síndrome de Estocolmo.

Esto ha hecho pensar a muchos que, de nuevo, Shakira da pinceladas de sus experiencias vividas con Gerard Piqué, aunque de forma más sutil que en su session con Bizarrap.

Y es que ella misma ha confirmado que, con Copa vacía, ha querido plasmar su realidad. "La figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma", declaró la artista colombiana en su nuevo canal de difusión en Instagram.

"Esta sirena, en el vídeo, llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero rodeada de ratas. Y finalmente regresa a su hábitat", explicó. "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, por supuesto", añadió, entre risas.

"Esta sirena llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero"

Lo cierto es que la letra es muy significativa, pues Shakira canta sobre una relación en la que ella se esfuerza e insiste pero no recibe nada más que frialdad por parte de él, y se siente como intentando "beber de una copa vacía", como dice el título.

"Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero", dice el tema. "Siempre tan ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención".

"Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo", continúan los versos. "Tus besos son de agua salada. Me voy, no me calma nada. Te espero y me desilusionas y así no funciona".

Letra

Lo ves, así a este ritmo no puedo seguir

Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti

porque no quieres cuando yo quiero

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

Siempre tan ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención, oh, oh

No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Manuel Turizo]

Como si no sintiera nada

Ahora me miras tan diferente y yo nadando contra la corriente

Me tiene en la calle buscando

con qué llenar este vacío que se siente

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona

reanimando un corazón que no reacciona

No quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

[Shakira]

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Ambos]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Shakira]

Tus besos son de agua salada

Me voy, no me calma nada

Te espero y me desilusionas

y así no funciona

[Ambos]

Pero no quieres cuando yo quiero

Estás más frío que el mes de enero

Pido calor y no das más que hielo, oh, oh, oh

[Shakira]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

[Manuel Turizo]

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Ambos]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah