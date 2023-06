Juan del Val recuerda el origen de 'El polémico', su sección en 'El Hormiguero'

La sección El polémico Juan del Val ha sido la gran protagonista de los finales de las tertulias de actualidad esta temporada en El Hormiguero gracias al escritor.

En la última charla de este año, el madrileño quiso recordar el motivo por el que surgió la sección que ha hecho que le lluevan críticas en redes sociales de las personas que se han sentido identificadas con sus comentarios.

"Apareció por casualidad cuando me metí con el tenis, que dije que era un deporte completamente prescindible y se formó un lío", recordó el marido de Nuria Roca.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Este jueves quiero cerrar el círculo y hablar de otro deporte prescindible, el bádminton. Es una disciplina muy frustrante porque le das con todas tus fuerzas y la pluma va muy despacio", afirmó.

"Un deporte que tiene una pluma para jugar... lamentable. El bádminton es el tenis de los torpes. Lo lamento por la Federación Española de Bádminton", aseguró Del Val.

A continuación, también criticó a las personas "que comienzan algo diciendo: 'A mí ni me gusta meterme donde no me llaman, pero...'. Pues si no te gusta, no te metas. Me saca muchísimo de quicio".

"Por último, y porque empieza el verano, tampoco soporto a los que te dicen: Date un baño por mí en la playa. Pues no, el baño me lo voy a dar por mí y si quieres bañarte, ve tú la playa", concluyó Del Val.