El cariñoso reencuentro de Asraf Beno e Isa Pantoja en 'Supervivientes': "Esto no lo ha hecho ni Ginés"

Asraf Beno fue el expulsado a las puertas de la final durante la última gala de Supervivientes celebrada el jueves por la noche en Telecinco. Tras reencontrarse por sorpresa con su hermano en una sala privada, el concursante se reencontró con el resto de sus allegados.

Entre ovaciones y vítores entró "el rey del fuego" en el plató por primera vez. Rápidamente, Asraf abrazó y cogió en volandas a su novia, Isa Pantoja, a quien no dejó de darle besos con gran intensidad. "Se te ha caído hasta el micro", le dijo Carlos Sobera, que se lo recolocó.

Además, el presentador dejó que el, ahora, exconcursante, se sentase en el plató junto a su prometida, siguiendo el romanticismo, sin dejar de abrazarla y besarla. "Esto no lo ha hecho ni Ginés", bromeó Carlos.

El reencuentro entre 🔥 el rey del fuego 🔥 y ❄ la reina del hielo ❄ nos tiene ♥♥♥



🏝 #SVFinal

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/4WfCAujyMA — Telecinco (@telecincoes) June 29, 2023

El expulsado hizo balance sobre su concurso: "Lo más difícil ha sido la convivencia con algunos compañeros". Además, el presentador le reveló que algunos exconcursantes aseguraban que Beno "tenía doble cara en la isla: una delante de las cámaras y otra detrás".

"Creo que me he abierto y todo el mundo me ha llegado a conocer", respondió Asraf. "El que me conoce sabe que soy igual, esas palabras no molan", aseguró sobre los comentarios.