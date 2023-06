Bizarrap desvela en 'El Hormiguero' algunos detalles de su colaboración con Shakira

El Hormiguero concluyó la semana con la visita de uno de los productores musicales más importantes del momento, el argentino Gonzalo Julián Conde, conocido mundialmente como Bizarrap.

El artista presentó su nuevo tema, la BZRP Music Sessions #56, en la que cuenta como invitado con Rauw Alejandro: "Lo conozco desde 2018, me junté con él en octubre del año pasado e hicimos tres canciones, pero nos tomamos nuestro tiempo porque yo estaba haciendo otras en ese momento. Esta es la que más me gustó", comentó el argentino.

"¿Sientes presión de que todo lo que hagas tiene que ser muy bueno para estar a tu altura?", le preguntó Pablo Motos. "No porque saco los temas para mí, y si me gusta a mí, me basta. Si después le gusta a la gente, mejor", explicó el argentino.

También le contó al conductor del programa de Antena 3 que: "Escucho en todo momento música de los 80. Todo este año estuve en una etapa bastante electrónica, pero no me cierro en absoluto a ningún estilo", admitió.

"Me dejo llevar por la música que escucho en cada momento", @bizarrap tiene 56 sesiones en las que ha colaborado con grandes artistas y todas han sido un éxito mundial

Uno de los temas que no pudo evitar abordar Motos fue la colaboración de Bizarrap con Shakira: "¿Cómo fue la sesión con ella? Llegó cabreada, encendida, y te dijo que tocaras el piano que la iba a montar...", quiso saber el valenciano.

"La escribí y no lo vio. Yo me la jugué porque no sabía que me iba a responder. Me contestó un tiempo después y me dijo que su hijo estaba insistiendo para hacer una canción conmigo", recordó el invitado.

También desveló que no se hizo en su estudio en Argentina: "Fui yo a su casa en Barcelona y ahí hicimos la canción. Yo siempre permito a los cantantes que hablen en las canciones de lo que quieran, diciendo lo que sienten", aseguró.