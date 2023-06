Marta Rivera de la Cruz: "Sánchez está condenado a pactar con Bildu y ERC"

La escritora gallega Marta Rivera de la Cruz recogió hace unas semanas su acta como concejala del Ayuntamiento de Madrid. El fichaje del alcalde José Luis Martínez-Almeida estaba consensuado con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Rivera, como Consejera de Cultura y Turismo en la Comunidad, conocía los planes. No hubo sorpresas. Esta llegaría, no obstante, poco después cuando Alberto Núñez Feijóo, a quien conocía de hace años por sus orígenes gallegos, le pidió que fuera su número dos por las listas al Congreso. "Me cogió desarmada".

Lo cuenta desde un acogedor hotel, situado frente al pulmón verde de la capital. Mientras bebe agua con gas y limón cuenta que entre sus planes está el de compaginar su cargo como delegada de Cultura y el de diputada por Madrid. A 23 días para la cita electoral, y en plenas negociaciones entre PP y Vox en comunidades y ayuntamientos, es consciente de que si Feijóo no obtiene una mayoría absoluta, "habrá que negociar". Claro que confía en "una mayoría amplia del PP" y, para ello, pide que el 23-J "no se compre el mantra de que ‘o el PP gana por mayoría absoluta o el PSOE gobierna con quien sea’".

¿Le cogió por sorpresa su nombramiento como número dos de la lista del PP al Congreso?Totalmente por sorpresa y desarmada. Entiendo que ha sorprendido a todo el mundo, pero puedo asegurar que la más sorprendida soy yo.

¿Cómo fue esa llamada de Feijóo?Estaba en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando llamaron a la presidenta. Isabel Díaz Ayuso cogió el teléfono. Miró hacia mí, me señaló con el dedo y me dijo: ‘Rivera, te están llamando’. Cogí el móvil, vi que era Feijóo, salí de la sala y ahí fue la propuesta.

¿Accedió en el momento?Le dije que me dejara unos minutos para procesarlo. Llamé a mi marido, porque las decisiones importantes en una familia hay que colegiarlas, y luego le dije que sí, claro.

Su perfil es más profesional que de partido, pocas veces un partido apuesta por un perfil así... ¿Qué cree que le convenció a Feijóo?Me imagino que tendrá sus motivos y algún día me los explicará. Estamos en un momento distinto, que no se parece además a otros que se han vivido. Supongo que eso también hace que se tomen decisiones que, a lo mejor, no se habían tomado antes.

¿Se vería como ministra de Cultura?Cuando hay unas elecciones a la vista, pensar en sillones es una irresponsabilidad.

Pero llegó a la política para cambiar la Cultura. Más allá de cargos, ¿le gustaría llevar esa cartera?Lo que me gusta es lo que estoy haciendo: soy concejala de Cultura de la principal ciudad del mundo, desde el punto de vista cultural, y eso es maravilloso. Y, por supuesto, soy candidata a unas elecciones muy importantes. Espero poder dar lo mejor para arañar los votos que se pueda.

¿Va a compatibilizar el acta de concejala y el de diputada?En principio mantendré mis dos responsabilidades.

¿Cuál sería la ‘ley Rivera’, el proyecto que le gustaría que llevara su nombre?Los proyectos no deben llevar el nombre de políticos; nacen malditos. Lo que más me emocionaría es concluir la implementación de Estatuto del Artista, porque se inició cuando yo era presidenta de la Comisión de Cultura y salió por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

La campaña del 28-M fue fundamentalmente en clave nacional. ¿Qué mensajes va a trasladar el PP en esta?Hay que centrarse en que es necesario para España abrir una nueva etapa de moderación y poner fin a la polarización, que tan bien le ha venido al Gobierno de Sánchez para consolidarse.

Marta Rivera de la Cruz, número 2 del PP por Madrid para las próximas generales José González

¿Cree que el rechazo a los pactos de Sánchez con Bildu y ERC volverá a ser determinante en esta campaña?A mí lo que me gustaría es que no se perdieran de vista porque ha sido muy gordo lo que ha pasado en esta legislatura. Hemos tenido a un país cuya gobernabilidad ha dependido de dos partidos que no creen en España como país. Y eso no nos lo podemos quitar de la cabeza. Es más, Sánchez sabe que está condenado, que si tuviese alguna posibilidad de gobernar, sería apoyándose en esos partidos. La gente tiene mejor memoria de lo que Sánchez se cree y hay muchas personas que a lo mejor no son votantes del Partido Popular, a lo mejor son más votantes del Partido Socialista, a las cuales estos pactos les han molestado y les han dolido.

¿Al PP le pasarán factura también sus pactos con Vox?Eso no se puede saber. Pero no podemos comprar todos el mantra de que solo hay una solución: que el PP gane por mayoría absoluta o que tenga que gobernar el PSOE con quien haga falta y con quien sea. Por supuesto, si no se obtiene una mayoría absoluta, habrá que negociar. Aunque espero que el PP tenga una mayoría amplia para poder gobernar en solitario.

Usted dependía de Vox en la Comunidad de Madrid para sacar adelante leyes y presupuestos. ¿Qué consejo le daría a los barones del PP que negocian o van a gobernar con ellos?Un caso nunca sirve para otro porque en las negociaciones las personas tienen un peso muy importante. Siempre he dado un valor grande a la negociación e intentar buscar acuerdos. Por supuesto, siempre dentro de lo sensato y matemáticamente factible.

Por su experiencia en debates televisivos, ¿que le recomendaría a Feijóo para su cara a cara con Sánchez?Es muy difícil debatir con una persona que miente y que, además, reconoce que tiene una excusa para la mentira. No sé qué le podría decir a nadie que tuviese que tener una conversación con él.

¿Qué cambiaría en España si el PP ganara el 23-J?Un cambio en el estado de ánimo. Se han esforzado en los últimos cinco años en que la gente dejara de creer en este país. Lo primero que creo que van a sentir los ciudadanos el día 24 de julio es que hay un lugar para el futuro y para la esperanza.

Sánchez sostiene que si gana el PP, pactará con Vox, y España retrocederá 20 años.A Sánchez le viene bien la estrategia del miedo. Le interesa la gente asustada, apática y que no acuda a votar el 23-J, por eso lo ha puesto en esa fecha. El retroceso más grande que se ha producido en España en los últimos meses es que hay 100 violadores en la calle y otros 1.000 que saldrán antes de tiempo.

La número 2 de Feijóo a las listas del Congreso pasea por Madrid. José González

Feijóo reformará la ley trans si gana. ¿En qué?Ha sido una ley muy criticada, incluso por organismos internacionales que advierten de las trampas que tiene esa ley, como las lagunas en la protección de los menores.

Empezó su carrera política en CS. ¿Cree que aún quedan votantes?Cs tomó la admirable decisión de no presentarse. Sabían que quedaban votantes, pero que podían entorpecer el ascenso de fuerzas democráticas porque se verían perjudicadas por el sistema D’Hont.

No pidieron el voto para ningún partido. ¿El PP logrará captar a los que aún votaron a CS el 28-M?Muy posiblemente. Entiendo que un partido no pida el voto por otro.

Marta Rivera de la Cruz La escritora gallega de 53 años ha sido elegida número dos de Feijóo en la lista del Congreso. A su vez, acaba de ser nombrada delegada del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Entró en política en 2015 con CS y ha continuado su carrera con el PP.

"En Cataluña hay una falsa calma"

El pacto PP-Vox en Baleares contempla suprimir el requisito del catalán para trabajar en la administración pública. ¿Le parece correcto?Me parece lógico. Era una medida que estaba creando grandes problemas para encontrar trabajadores para algunos puestos. Por otra parte, lo más lógico es que en un territorio donde hay verdaderos problemas de personal, se eliminen todas las barreras posibles. Hay un idioma común que es el español. Yo valoro mucho el conocimiento de un segundo idioma, creo que es una riqueza y hay que fomentarlo, pero no puede ser una barrera para encontrar trabajadores tan necesarios como pueden ser, por ejemplo, médicos o profesores. El año pasado tuvieron que sacar deprisa y corriendo la barrera lingüística porque no había médicos, neurólogos o pediatras en zonas de las islas porque se les exigía conocimiento de catalán.

¿Ve la situación en Cataluña tan positiva como la ve Pedro Sánchez, que dice que estamos a años luz del 2017?Pedro Sánchez lo ve todo positivo porque, además, si luego no lo es, dice que cambió de opinión y ya está. Es muy cómodo hacer así las cosas. La situación no es en absoluto positiva. Se han hecho concesiones a los independentistas que pasan factura al concepto de nuestro Estado. Me parece que lo que hay es una falsa calma. Sánchez está condenado a ir de la mano de un partido que es Sumar, o Podemos pasado por la purga, que ya ha dicho que fomentará un referéndum en Cataluña. A ver si eso es pacífico o una amenaza para el Estado a días de las elecciones.