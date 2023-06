Un micrófono abierto ha delatado a Susanna Griso este jueves cuando daba paso a una reportera en directo, lo que ha sido recibido por la audiencia como una falta de respeto de la presentadora a su compañera en Espejo público.

La metedura de pata se ha producido cuando una periodista se disponía, desde León, a entrevistar a un joven opositor que se había quedado encerrado en un baño de una cafetería la mañana en la que tenía que presentarse a una oposición.

Al principio, la interacción entre la conductora del programa y la reportera se ha producido con normalidad. "Bueno, Marina, quiero que nos presentes ya a Erik. Estás con él en León, un crack porque llegó al examen y aprobó con buena nota", ha avanzado Griso.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

"Increíble la historia, Susana, buenos días. Estamos aquí con Erik, el protagonista de esta historia que, a pesar de los nervios y el agobio, acabó bien. Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien", ha respondido la periodista, que, antes de formular la primera pregunta a su entrevistado, se ha quedado anonadada por unos segundos al escuchar unas inesperadas palabras de la presentadora desde el plató.

"A mí perdonarme, pero a esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla", ha dicho Griso, lo que ha provocado un gesto de incredulidad en la periodista, quien, tras unos segundos de silencio, ha retomado la entrevista como si nada hubiese sucedido.

Me hacen a mí esto y me pongo a llorar en directo, vaya falta de respeto pic.twitter.com/RsVmfFcFFe — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) June 29, 2023

Poco después de colarse la intervención de la presentadora, la audiencia ha podido escuchar cómo ha reaccionado tras, al parecer, darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. "Joder", ha dicho la conductora del espacio de Atresmedia, aunque tanto la reportera como los presentes en el plató han corrido un tupido velo.

Se desconoce el motivo real por el que Griso ha pronunciado estas palabras, que podrían no estar dirigidas a la reportera, a la que unos segundos antes presentaba como Marina. Sin embargo, el vídeo que recoge lo sucedido ha circulado rápidamente por las redes sociales, donde algunos usuarios han mandado un mensaje de ánimo a la reportera.