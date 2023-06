'Macaneitor' y Macarena Olona sellan su reencuentro en 'Todo es mentira' con un beso: "Estoy cortocircuitando"

La sección de Todo es mentira 'Macaneitor' es todo un clásico del programa de Cuatro desde hace más de un año. La imitadora de la política, Virginia Riezu, y la propia Macarena Olona, se han reencontrado en el espacio de tardes.

"He esperado mucho este duelo, y te he citado aquí, en el pasillo de los grandes de Mediaset. Si me vas a meter cuello, hazlo aquí, donde se han hecho muchísimas cobras", ha ido diciendo la colaboradora mientras se acercaba a Olona.

Fingiendo ser el famoso cíborg de la ficción, 'Macaneitor' se ha abrazado a la invitada, y ambas se han besado "antes del horario infantil". "Estoy cortocircuitando, siento que he conectado con su locura y no sé si voy a ser la misma", ha bromeado Riezu.

La cómica la ha retado con una sevillana, sin éxito. Tras este reencuentro, se han dirigido juntas al plató. La política ha indicado de camino por qué llevaba un zapato rojo y otro azul: "Porque camino con el derecho y el izquierdo".