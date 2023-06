La famosa que no pudo concursar en 'Supervivientes 2023' por quedarse embarazada

Supervivientes dará a conocer el ganador o ganadora de su última edición la noche del jueves 29. Finalmente, tras vivir una de las temporadas más largas de la historia del programa, Adara Molinero, Bosco, Asraf Beno y Jonan Wiergo se verán las caras, ahora en Madrid, en la gala final.

Han pasado cuatro intensos meses desde que pusieran rumbo a Honduras. Cuatro meses en los que se han vivido momentos de lo más sorprendentes. Desde el abandono de Patricia Donoso, hasta la relación de Ginés Corregüela y Yaiza Martín, pasando por los encontronazos entre Alma Bollo e Isa Pantoja.

Pero hay algo que no pudo ser, y es que inicialmente el programa iba a contar con una famosa que no pudo llegar a concursar, Jara Dominguín, hija de Lucía Dominguín. Tal y como informa en exclusiva Lecturas, la joven se quedó embarazada y, por ello, tuvo que romper su contrato con la productora y llegar a un acuerdo económico con esta. A diferencia de realities como Gran Hermano, las condiciones extremas de Supervivientes hicieron imposible su participación.

Lo más llamativo es que, de haber ido, Jara hubiera dado a luz a su hijo en la isla. Y es que el pasado 19 de mayo la joven se convirtió en madre por primera vez en el hospital de Badajoz en el que ella misma nació. Así, Leonardo, como se llama el pequeño, se convierte en el tercer nieto de Lucía, detrás de Dora y June Postigo, las hijas de Bimba Bosé.

"Yo estaba en el programa Pesadilla en el paraíso y soñé que Jara me iba a dar una noticia. Y además es que lo comenté con algún compañero. Después me dieron la sorpresa de que iba a venir alguien de mi familia, y llegó Olfo y me dijo: 'No te voy a contar nada más de fuera porque no puedo', y pensé '¡uy!'… Y nada más salir me dijo que estaba embarazada; fue una alegría, pero ya me lo habían mandado por telepatía", comentó divertida la reciente abuela en una entrevista a Hola.

En esta misma charla, Dominguín asegura que le hubiera "encantado" ver a su hija concursando en Supervivientes, y no cierra la puerta a que en un futuro se vuelva a presentar: "La veo muy apañada, ten en cuenta que su padre son diez hermanos, ¿sabes la cantidad de niños que hay en la familia? Tienen niños en brazos desde que son pequeñas, es algo que saben manejar perfectamente".

De hecho, la familia Bosé siempre ha estado muy a favor de este tipo de programas. Ya en 2009, su hermano Olfo estuvo luchando en Supervivientes durante tres semanas, donde llegó a tener una fuerte relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Además, la propia Lucía se presentó a la quinta edición de MasterChef Celebrity y en Pesadilla en el paraíso. Y, volviendo a Supervivientes, Palito Dominguín, hermana de Jara, también lucho en Honduras.