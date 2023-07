Entrevista

María González (Madrid, 1978) intentó pasar desapercibida toda su vida. El hecho de ser hija del expresidente del Gobierno Felipe González le ha hecho estar expuesta a la opinión pública desde que nació. Pero entrados los 30 años se topó con algo que le cambió por completo: la Comunicación No Violenta, un paradigma de relación basado en la consideración mutua y el equilibrio. Es ya, para González, "una forma de estar en la vida", para la cual ha invertido años de formación.

Un proceso que relata la abogada en su libro Debajo de las palabras: Cómo la Comunicación No violenta puede mejorar tu vida (Plataforma Editorial, 2023), el cual desgrana, paso a paso, todos los aprendizajes y también las dificultades que se encontró hasta llegar a interiorizar esta manera de expresarse. Charla con 20minutos sobre ello y acerca del cambio de relacionarse que supone contar con una serie de herramientas comunicativas, con un idioma que facilita la relación con los demás, pero también con uno mismo.

Quizás las personas que no estén familiarizadas con el término "comunicación no violenta" piensen de primeras que implica relacionarse sin gritar, sin insultar o sin faltar al respeto. Pero va más allá, ¿no?Cada vez que hablamos de comunicación no violenta es importante identificar qué es violento y poder entender, en consecuencia, qué es lo no violento. En el fondo sería violenta cualquier forma de comunicación que produzca que la persona con la que te estás relacionando se cierre. Como los animales de los documentales, que responden habitualmente de tres formas cuando se sienten en peligro: o huyen, o se congelan o atacan de vuelta. Pues las personas hacemos lo mismo. Y esa violencia puede venir de muchos sitios. A lo mejor puede ser por un juicio que al otro le ha llegado como una sentencia, o al comparar a las personas. El silencio también. No decir algo que tú querrías decir puede ser algo muy violento para ti porque no te permites expresarte; y también para la otra persona, porque no permites que conozca eso de ti.



Pero aquí entra en juego también la propia interpretación de la otra persona...

Es que lo que define la violencia es la manera de recibirla. Porque aunque tú no tengas intención, si al otro le ha llegado así es porque se lo ha llevado a un sitio distinto. En consecuencia, no hay que aferrarse al "lo he hecho mal" o "no lo ha entendido", sino preguntarse: "¿Qué estaré poniendo yo aquí para contribuir a que esa persona se cierre?". Lo importante es que cuando observes que el de enfrente se revuelve con lo que dices, tengas la herramienta que necesitas para poder expresar tu intención genuina en una segunda vuelta.



Pero, ¿no implica eso renunciar a la espontaneidad?En el proceso de aprender hay momentos de esos. Y durante un tiempo pierdes la sensación de fluidez. Porque a veces querrías decir algo, pero ya no te encaja como lo has dicho siempre y tampoco te nace de manera espontánea decirlo de la otra manera. A mí me gusta pensar en este modelo como una forma de estar en la vida. No es que todo el rato tengas que hablar siguiendo los cuatro pasos de la Comunicación No Violenta, es que tengas presente que ese es tu idioma básico. Y que desde ahí te expresas. Es que lo pones al servicio y a favor de la situación, de la conversación o de la persona que tienes delante. Y lo puedes sacar a pasear cada vez que la relación te pida un poquito más de cercanía.

¿No es un poco una paradoja que en un mundo hiperconectado no sepamos comunicarnos bien?Cualquier persona podría terminar su vida sin haber oído hablar de comunicación no violenta, y estaría bien. Yo estoy segura de que todas las personas que estamos aquí tenemos a personas que nos quieren, tenemos un medio de trabajo, y más o menos nos manejamos. Con eso tiras para adelante. Ahora, también estoy segura de que a veces decimos cosas y el de enfrente escucha otras, o callamos porque no sabemos cómo expresarlas. Es una cuestión de matices. No es que todo el mundo tenga que aprender esto, no soy nada fundamentalista. Es que, cuando transformas el lugar desde el que te comunicas contigo y con los demás, te encuentras con pequeños matices que transforman mucho la calidad de tus relaciones, porque te hacen más hábil, más capaz de generar cercanía y conexión con quien tienes delante, te lleves fenomenal o no.



En ese sentido, ¿el cómo hablamos a los demás es también un reflejo de cómo nos hablamos a nosotros mismos?

El creador de este modelo decía que la violencia que expresas hacia fuera nace del interior. Que todo parte de cuál es tu discurso interno. Y a más compasivo y amable seas contigo mismo, mejor. Y amable no es condescendiente. Puedes tener mucho impulso por mejorar, muchas ganas de transformar cosas y un sentido autocrítico muy saludable y a la vez nada machacón. El origen es aprender a relacionarte contigo de una manera más compasiva y amorosa, y luego poder relacionarte con los demás desde ese lugar.



María González en una entrevista para 20minutos. Jorge París.

Usted lo descubrió relativamente tarde, en 2016. ¿Quizás fue porque estaba en un punto de la vida más receptiva a adquirir esas habilidades?

Es muy probable. Me ha pasado varias veces que me he cruzado con un conocimiento que después me ha encajado mucho y en ese primer momento no supe entender o ver. Es muy probable que coincidiera con un momento vital… eso que llaman la crisis de los 40, ¿no? A mí me llegó antes, pero es ese momento en el que te replanteas por qué estoy aquí.



Y ¿cómo llegó exactamente?Indagué mucho. Leí un libro que se llama El elemento, de Ken Robinson, para enfocar a mis hijos sobre cuál era el suyo, pero cuando llevaba un tercio dije: "Mis hijos, bien. Si lo consigo, fenomenal. Pero, ¿y el mío? ¿Cómo voy a ayudarles si no sé cuál es el mío?". Y esa reflexión hacia quién soy yo y por qué estoy aquí me llevó a formarme como coach en una escuela. Ahí escuché hablar por primera vez de la comunicación no violenta, y eso me llevó a buscar a Pilar de la Torre, mi maestra, a leerme todo lo que pillaba, a verme todos los vídeos por internet que encontraba, a empezar este camino de aprender el que desde un primer momento yo sentí como mi idioma. Es verdad que siempre tuve una intuición de que había algo para mí.

Y en ese tiempo, ¿ha conseguido que la gente de tu alrededor llegue a integrar esas habilidades?Tú no puedes aprender algo para que la gente de tu alrededor lo aprenda. El impulso siempre tiene que ser: cambio porque esto me importa, porque creo que va a transformar cosas buenas para mí. Pero si la pretensión es que el otro haga algo, hay violencia. Porque hay manipulación. Con el tiempo sí he observado que personas de mi entorno, quizá agitadas por mi propio aprendizaje, han integrado alguna cosa que les ha sido útil. Yo lo observo con mis hijos. Muchas de las conversaciones que tenemos me hacen darme cuenta de que su manera de acercarse a la conversación tiene mucho que ver con lo que han recibido en los últimos ocho años de sus vidas. Y eso es muy bonito, porque sucede espontáneamente, no porque yo les haya entrenado o haya exigido que aprendan.



De hecho, cuenta en el libro que llegó a practicar con sus hijos…

Al principio fue muy latoso para ellos. Para mí era muy importante practicar porque si no no avanzaba, y para ellos había un punto de "Mamá qué pesada, ¿por qué hablas todo el rato de lo que sentimos?". Yo necesitaba entender, y desmenuzar y analizar… y eso era muy difícil para mis hijos y para su padre, que de alguna manera lo sufrían. Pero es verdad que es un proceso que hay que pasarlo. Como cualquier otro aprendizaje. Es como un idioma, tú no puedes aprender a hablar de manera fluida un idioma si no practicas y pasas por la etapa en la que te sientes torpe, dices las cosas mal, no tienes apenas vocabulario y te sientes totalmente incapaz de tener una conversación que suene un poco a la persona que tú eras.



En ese sentido, ¿no sería útil que se enseñase en los colegios?Sería maravilloso. Requeriría que hubiese muchas personas formadas para poder ofrecer eso a los niños. Y claro, sería ideal que los padres tuviesen la voluntad de aprender para que los niños estuvieran en un sistema que les rodea. Porque luego aprenden cosas en el cole, pero sus referentes son los padres. La educación como tal, en valores y en comportamiento, debería venir más de la familia que del cole. Entonces, pues sí, la manera más orgánica de aprender sería de niño… pero bueno lo puedes aprender también de mayor si quieres.



"No estoy de acuerdo con la etiqueta 'generación de cristal', a mí la vulnerabilidad me parece un superpoder"

¿Es quizás, por la herencia cultural de la sociedad, una tarea más complicada para los hombres que para las mujeres?

Sí. De hecho, es muy habitual que en los grupos de formación quienes se acerquen sean mujeres. Hay algunos hombres, y para mí eso tiene un valor enorme. De hecho, el que inventa este modelo es un hombre. No es una forma de comunicación femenina, ni muchísimo menos. Es una forma de comunicación humana. Todas las personas buscamos conexión. A todos nos alimenta el alma poder conectar con otro ser humano. Y los hombres, igual que las mujeres tenemos otras, tienen ciertas limitaciones a la hora de poder expresar con apertura y con transparencia sentimientos y necesidades. Pero también tengo compañeros que lo trabajan y son maravillosos. Y creo que últimamente hay como una oleada de personas que estamos tratando de llevar la CNV más allá del ámbito personal. Empresas, escuelas, cárceles…



No sé si hay algún ámbito en el que le haya dado especial satisfacción ver como adquieren esas habilidades...El ámbito más extremo en el que trabajo es el entorno penitenciario, en los entornos de justicia restaurativa. No es que hagamos formación, es que como mediadores acompañamos a autor y víctima en esa conversación restaurativa en la que pueden hablar de lo que supuso en sus vidas el delito por el que el autor está en prisión. Acompañar esa conversación es un regalo, porque puedes ver en directo lo que sucede cuando dos personas expresan una cosa tan dura como haber vivido un delito en el rol de víctima, desde luego, pero también en el de actor. Es un paso más. No es que la víctima perdone al autor, porque no tiene que pasar eso; es que se escuchan, se expresan, se sienten vistos en lo que han vivido, y sanan cosas.



Habla también de abrirnos en canal, de enseñar las vísceras y de expresar vulnerabilidad. Hemos avanzado algo en ese sentido, pero a las nuevas generaciones se las penaliza con el término 'generación de cristal'...

Es que las personas de mi generación y más mayores han sido educadas desde la idea de que tú venías llorado de casa. Entonces, cualquier cosa que suene a apertura, a vulnerabilidad y a sentimientos, es percibida como débil o blandita. Esa etiqueta de 'generación de cristal' ha sido puesta por personas que venían de un paradigma muy de espaldas a la vulnerabilidad de los sentimientos. Yo no estoy de acuerdo con esa etiqueta, a mí la vulnerabilidad me parece un superpoder. Ser capaz de mostrar realmente lo que llevas por dentro, y además estar disponible a que eso te acerque a otro, me parece un superpoder. Es, además, el lugar en el que más posibilidades tenemos de encontrarnos como seres humanos. Y creo que poco a poco estamos transformando esto. Pero indudablemente nos va a llevar unos años, porque muchas personas que hayan sido educadas de esta manera no van a flexibilizar esa creencia fácilmente, porque hay algo también de lealtad a lo que ellos han recibido, ¿no?



De todas formas, ¿funciona si no habla todo el mundo el mismo idioma?

Funciona aunque seas la única persona en el planeta que lo hable. Porque para empezar funciona contigo, que es el primer foco. Funciona a la hora de ayudarte, acompañarte a que vivas tu relación contigo mismo de manera más amorosa. Y eso te hace más feliz sí o sí. Y a partir de ahí funciona porque, aunque el de enfrente no tenga ni idea de esto, ningún interés, y te insulte todo el rato, si tú desarrollas esa habilidad, si tú aprendes este idioma, eres capaz de traducir lo que dice el de enfrente e imaginar cómo se sienten y qué necesitan. Es algo así como ver una película y bajar el volumen. Entonces, dejan de impactarte las palabras que quizás te llegarían como un ataque, cuando debajo alomejor hay una sensación de tristeza, miedo, enfado y una necesidad de haber recibido algo que yo no te he dado.



Otro concepto que mencionas es el amor ligero…Se puede interpretar de muchas maneras. Es un amor muy profundo y muy celebrativo. Y a la vez de ser un amor que genera vínculos muy saludables, es una forma de hablar en la que tú no exiges al de enfrente que te cuide de una manera concreta y como una obligación. Es algo así como: "Yo te quiero porque te quiero, porque me nace sin expectativas". Y lo natural cuando yo te quiero sin expectativas y con esa ligereza es que a ti te nazca devolvérmelo. Porque las personas funcionamos por reciprocidad. Ahora bien, si yo te quiero para que tú me quieras y hago cosas estratégicamente que esperan de vuelta otras en una forma concreta, estoy mucho más atrapada y vivo esa relación con mucha más exigencia.