Miriam Díaz-Aroca, la 'Chica Hermida' que debutó en televisión concursando en 'Aplauso'

Margarita Miriam Díaz-Aroca, más conocida como Miriam Díaz-Aroca nació en Aranjuez (Madrid), aunque se crio en Santander (Cantabria). Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su trayectoria profesional en Radio Minuto Fórmula, de Cadena SER, como locutora y técnico de control.

Su paso por la televisión

En televisión, su primera aparición fue en el programa musical Aplauso donde, en 1979, fue concursante de la sección La juventud baila, donde quedó en tercera posición. Después, profesionalmente, debutó acompañada de Javier Basilio en el concurso El bote de Don Basilio, emitido en el programa de Jesús Hermida, Por la mañana (1987-1988).

Entre 1988 y 1991, Miriam presentó el programa infantil Cajón desastre y, junto a Jordi Estadella, entre 1991 y 1993, presentó Un, dos, tres… responda otra vez, donde contaba las respuestas acertadas y dirigía la fase eliminatoria. Entre 1993 y 1995 presentó, en La 1, Noches de gala, No te rías que es peor y Aquí jugamos todos.

En 2006 presentó Empieza el espectáculo, de La 1, y, en 2013, participó en Splash! Famosos al agua, donde fue expulsada en la semifinal. También en este año, fue invitada a Cómo nos reímos, emitido en La 2 de TVE, Viva la vida y Deluxe, estos dos últimos, en Telecinco. Finalmente, en 2022, fue concursante de Esta noche gano yo, también emitido en la primera cadena del grupo Mediaset.

En cine…

Además, en 1990, su popularidad la llevó a lanzar un disco de once canciones llamado Chicos; y, en 1991, Pedro Almodóvar le dio un pequeño papel en su película Tacones Lejanos. Sin embargo, su consagración como actriz le llegó de la mano de Fernando Trueba con su personaje de Clara en Belle Époque (1992).

Asimismo, ha participado en los filmes Los Porretas (1996), Carreteras secundarias (1997), El paraíso ya no es lo que era (2000), La mujer de mi vida (2001), XXL (2004), Isi Disi. Amor a lo bestia (2004), La cripta (2012), Clara no es nombre de mujer (2012), Bernarda (2018), Me llamo Gennet (2019) e Ibossin (2019).

Series de televisión

Asimismo, Miriam Díaz-Aroca participó en dos episodios de la serie La Revista (1995) y en un capítulo de Hostal Royal Manzanares (1996), ambas de La 1. Nuestra protagonista también apareció en La casa de los líos, emitida en Antena 3 entre 1996 y 2000, junto a Arturo Fernández; y, en 1999, participó en cuatro episodios de Manos a la obra. Además, sustituyó a Paz Padilla en el papel protagonista de ¡Ala… Dina! (2001-2002).

En 2004 participó en un episodio de Ana y los 7 y en otro de Casi perfectos, de La 1 y Antena 3, respectivamente. Entre este año y 2006 encarnó a Claudia Valladares en Mis adorables vecinos durante 62 episodios. En 2009, José Luis Moreno confió en ella para otorgarle el papel protagonista de la serie ¡A ver si llego!, aunque solo se emitieron cinco capítulos dado su fracaso en cuanto a cifras de audiencia.

En 2018, Javier Calvo y Javier Ambrossi contaron con ella para participar en su serie, Paquita Salas y, en 2019, encarnó a la Berta en Servir y Proteger (La 1) y, entre 2019 y 2021, fue la comisaria Luisa García en Toy Boy (Antena 3). En 2023 ha participado en la serie 4 estrellas, de La 1 y, además, aparecerá en la nueva temporada de Amar es para siempre.

Teatro

En teatro, Miriam Díaz-Aroca participó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en el año 2007 con la obra Lisístrata, protagonizó la obra de 101 dálmatas encarnando a la villana, Cruella de Vil; en 2009 participó en Adulterios, donde compartió las tablas con María Barranco; y, en 2011, junto a María Luisa Merlo y Jorge Roelas, participó en la obra 100 metros cuadrados.

Entre 2011 y 2012 fue guionista de la obra Madame Noir y, además, actuó en Ni para ti ni para mí. En 2014 se subió de nuevo al escenario para participar en Las ranas y, en 2015, en Insatisfechas y Lavar, marcas y enterrar.

Premios