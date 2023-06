El abogado de la mujer estafada por el falso Brad Pitt: "Le hablaron de planes de boda, venir a España y rodar una película juntos"

Las estafas están a la orden del día y, en muchas ocasiones, los delincuentes aprovechan los avances en tecnología para captar a sus víctimas y conseguir lo que quieren de ellas.

Este jueves, Ya es mediodía ha contactado en directo con Antonio Estella Aroza, abogado de una mujer que ha sido víctima de un engaño por parte de una persona que se hacía pasar por Brad Pitt para lograr su objetivo: conseguir dinero.

Tal como ha explicado el abogado, la víctima confió en el falso Brad Pitt y llegó a enviar 170.000 euros, pero lo que la mujer no sabía era que detrás de este personaje había, en realidad, una banda de estafadores profesionales que, incluso, "la habían investigado" para conocer sus posibilidades.

Tal fue el engaño que el falso Brad Pitt incluso habló de "planes de boda" con la víctima y, para poder llevar a cabo el supuesto enlace, comenzó a pedir dinero a la mujer para cubrir los gastos. Por su parte, el abogado ha destacado que "la piedra angular de todo eran los sentimientos e intentar hacerla creer que existía una relación de pareja".

"Los motivos eran varios, desde venir a España a pasar unos días como rodar una película juntos", ha agregado el letrado que, además, ha explicado que no llegó a haber llamadas de teléfono, sino que todo se llevó a cabo a través de mensajes.

"El punto de inicio es a través de Facebook, de una página de un club de fans del actor con la que interactúa la víctima. Es la página la que tiende la mano a conocer al actor, la víctima accede y, a raíz de esto, el supuesto representante se pone en contacto con ella para que pueda hablar con el supuesto actor", ha añadido el letrado.

Asimismo, Antonio Estella ha señalado que la banda sabe perfectamente cómo marcar los tiempos y, por tanto, las peticiones de dinero no llegaron hasta que no hubo una cierta confianza: "La víctima siente que realmente está saliendo con esta persona. Ahí es cuando, con diversas promesas, empieza la parte oscura del tema, que son las peticiones de dinero y las transferencias".

Respecto al dinero, el estafador explicaba que eran para llegar a España, pagar hoteles, vuelos, cámaras de cine para hacer la supuesta película...: "Cuando una persona está inmersa en este tipo de estafa no es capaz de valorar o distinguir".

Finalmente, el abogado ha resaltado que su clienta "prefiere guardar su intimidad y no aparecer en los medios" y, respecto a si el entorno de la víctima la advirtió de lo que estaba pasando, ha señalado que "los estafadores son perfectamente conocedores de estos extremos": "Con la excusa de no salir en prensa y que la relación fuera totalmente privada, le solicitaron que no comunicase a nadie la existencia de esta relación".