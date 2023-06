Tamara Falcó e Íñigo Onieva habilitarán unas taquillas para que los invitados a la boda guarden sus móviles y preservar la exclusiva

Cuando queda poco más de una semana para que se celebre la boda del año, el enlace que unirá las vidas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, se van conociendo cada vez más detalles del evento que tendrá lugar el próximo 8 de julio.

En El programa de Ana Rosa es Leticia Requejo quien, desde el anuncio del compromiso, se ha encargado de ofrecer la última hora acerca de este. Así, pese a que aún se desconoce cómo será el vestido de la novia, el secreto mejor guardado, la periodista sí ha comentado qué ocurrirá con los teléfonos móviles durante la celebración.

Tal como ha explicado Requejo, "para preservar la exclusiva, la decisión que la pareja toma es que no haya móviles en lo que es toda la ceremonia, desde que se entra a El Rincón hasta que se sale". La periodista ha señalado que muchos invitados no están de acuerdo con esta medida, "sobre todo, por la presión de tener hijos o necesidades que atender en esas horas".

Por ello, los novios han decidido poner unos lockers, es decir, unas taquillas, en las que cada invitado o cada pareja meterá su teléfono móvil. Estos espacios estarán vigilados constantemente y los invitados podrán utilizar su teléfono móvil cuando quieran siempre que no salgan de la zona perimetrada para ello.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha apuntado: "Cada teléfono es una cámara, y ya no es por preservar o no la ceremonia. Es que también es un rollo estar haciéndote selfies... Que la gente disfrute de un evento sin necesidad de estar retransmitiéndolo continuamente. La gente va a los conciertos, pagan un dineral y no lo ven porque están todo el rato viéndolo a través de un móvil. Yo no lo entiendo".