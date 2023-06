Varios vecinos de Sevilla denuncian cortes de luz en plena ola de calor: "Es una catástrofe"

El calor ha llegado a nuestro país y ha supuesto que gran parte de las horas de sol sea imposible salir a la calle. Sin embargo, los vecinos de varios barrios de Sevilla han denunciado que llevan cinco días con cortes de luz que pueden durar hasta 20 horas.

Unos cortes que dejan a los vecinos sin poder usar sus frigoríficos ni ventiladores ni aires acondicionados en plena ola de calor. Desesperados, los afectados han contactado con Espejo Público para exigir una solución a las autoridades pues, con 44 grados, les resulta imposible llevar una vida normal.

Además, este jueves, los vecinos han organizado una concentración para protestar por la situación que están viviendo. El matinal ha podido hablar en directo con Juan, uno de los afectados: "Tenemos miles de familias trabajadoras que cada mañana acuden a su puesto de trabajo sin haber podido dormir. Niños pequeños que no van al colegio, pasan calor y no pueden beber agua fría. La vida cotidiana está completamente dislocada".

Asimismo, Juan ha asegurado que las infraestructuras no están adaptadas a las nuevas demandas y los transformadores y el cableado están desfasados: "Antes no había aire acondicionado ni termos eléctricos. No solo pasa en los barrios obreros, sino que el problema se extiende a otras zonas".

Finalmente, el vecino afectado ha calificado la situación de "catástrofe" y ha pedido al Gobierno que "meta mano a la empresa" responsable: "Está claro que mientras esto sea privado aquí solo cuentan sus beneficios y la vida de las personas no cuenta".