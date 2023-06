El sector eólico rebaja la ambición renovable del Gobierno: necesitan más tiempo para construir parques y falta demanda eléctrica

La industria de la energía eólica celebra que, como solicitó, el Gobierno haya elevado su participación para generar electricidad renovable de aquí a 2030 dentro de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), pero también advierte de que puede que la estrategia no sea todo lo "realista" que sería oportuno, porque existen dos grandes obstáculos para llegar al objetivo de que dentro de siete años haya en España instalados 62.000 megavatios (MW) de energía eólica, 12.000 más de los previstos inicialmente. Uno tiene que ver con las, más que dudas, certezas de que no será posible construir tantos parques eólicos -ni fotovoltaicos- antes de la fecha marcada de julio de 2025. El otro con la realidad que reflejan hogares e industria, lejos de estar tan electrificados como para que sea rentable producir tanta renovable.

Un día después de conocerse el nuevo borrador del PNIEC, la Asociación de Empresas Eólicas (AEE) ha inaugurado en Madrid su VII congreso anual que, en sus primeros compases, se ha centrado en los dos grandes acontecimientos en el ámbito energético de los últimos días, la decisión del Gobierno de prorrogar seis meses más, hasta enero de 2024, el plazo para que alrededor de un millar de proyectos renovables tengan una autorización administrativa para empezar a construir, y el nuevo PNIEC, que eleva los objetivos de generación renovable.

En el primer caso, ha habido unanimidad en el "alivio" que supone tener seis meses más y también en que el problema persiste si el Gobierno no amplía también el siguiente y último plazo, el que expira en julio de 2025, cuando todos tendrán que estar terminados y listos para empezar a funcionar.

También ha sido generalizada la advertencia de que, por el lado de la demanda, la economía española solo está electrificada en alrededor de un 25%, cuando el Gobierno prevé que en 2030 el 81% de la energía que produzca en España sea eléctrica.

En cifras, lo que plantea el Gobierno en la actualización de la estrategia energética para 2030 es que ese año el 81% de la energía con la que funcione el país sea eléctrica. Para ello, prevé un acelerón de la generación renovable, particularmente mediante energía eólica (con una potencia instalada prevista de 60 GW en siete años) y fotovoltaica (con una potencia instalada que debería ser de 76GW, frente a los 39 GW previstos inicialmente ). Además, el Gobierno se apoya en otras renovables y en nuevas tecnologías como el hidrógeno verde y el almacenamiento, para aprovechar la electricidad cuando la oferta es mayor a la demanda.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha inaugurado e encuentro y ha intentado calmar las primeras preocupaciones manifestadas -que después se han intensificado por parte de las empresas- asegurando que los nuevos objetivos que marca el PNIEC son "viables, se ajustan a la realidad de 2023, son compatibles y congruentes con un 'pipeline' [canal de espera] de proyectos" renovables. Según ha dicho, en estos momentos se están tramitando parques que suman una potencia instalada de 63.000 MW y otros 50.000 "adicionales" y "todavía aparecerán otros".

Sobre las dudas en torno al grado de electrificación de la economía española, Ribera ha subrayado que la tendencia es creciente. "En cinco años, han aumentado un 23% la capacidad renovable, en 2022 el 51% de la generación renovable procedió de fuentes renovables" y ha recordado cómo el pasado mes de mayo se consiguió que durante algunas horas al día toda la energía que se consumió fue renovable. "La totalidad de la demanda, con el 100% de la oferta nacional procedente de fuentes renovables durante más de ocho horas", ha recordado.

Problemas en oferta y demanda

Sin embargo, no ha conseguido disipar las dudas y "preocupaciones" del sector, que se centran en los plazos de autorización y para el final de la construcción de todos los proyectos que hacen falta para generar toda la electricidad renovable con la que cuenta el Gobierno para dentro de siete años y en si, incluso si se lograra -"no llegamos", se ha escuchado en la primera mesa- si sería rentable para las empresas si falta demanda, es decir, si la economía sigue empleando combustibles fósiles para generar electricidad y no precisa tanta renovable de la que ellos producen.

"La prórroga de seis meses es un alivio para promotores", ha afirmado en la inauguración el presidente de la AEE, Juan Diego Díaz, que ha añadido que "compromete todavía más el plazo de inicio del funcionamiento", además de una "mayor tensión si cabe a toda la demanda de suministro". Como también reconocen en el Gobierno, Díaz ha apuntado que la imposibilidad de la industria española -o europea- para dar abasto será una "peligrosa vía a la competencia fuera de Europa".

Al margen del "reto" que promotores e industria renovable tiene ante sí para construir tantos parques capaces de generar toda la electricidad que se plantea para ellos, la AEE pide "una demanda eléctrica que sea acorde, en dimensión y plazo". "La electrificación de la economía, no nos engañemos, no avanza al ritmo necesario. Hoy es muy similar a 2020, en plena pandemia", ha advertido Díaz, que, como después han hecho representantes de Iberdrola, Repsol, Naturgy, Acciona y Greenalia ha mostrado sus dudas de que cuestiones como la penetración que se espera del coche eléctrico -5,5 millones de coches eléctrico en 2030 en el nuevo PNIEC, equivalente a que ese año solo se vendan vehículos de este tipo, según Jorge Barrero, de Naturgy- o la industria, con una caída de la demanda, puedan elevar la electrificación de la economía.

Sobre los plazos, el sector insiste en que, además de la prórroga de seis meses para que cientos y cientos de proyectos tengan licencia de construcción, se imperativo que también haya una moratoria sobre la fecha en la que en estos momentos la ley marca cuándo deberán estar listos para funcionar, julio de 2025.

Empresas como Iberdrola, Naturgy o Acciona consideran que no es realista y que puede ser aún menos tiempo después de que se haya ampliado el plazo previo. "Ahora se ha constreñido todavía más el tiempo para poner en funcionamiento X gigavatios", ha afirmado Beatriz Mato, consejera ejecutiva de Greenalia, que se ha preguntado "cómo hacer para que cadena industrial nos dé respuesta" y sea capaz de construir tanto como será necesario.

"No tiene sentido pensar que en un año y medio, y quizá en dos, serán capaces, no de construir, sino de terminar la tramitación con permisos sectoriales que a lo mejor son 20 en un proyecto", ha terciado Marta Fernández, directora de desarrollo de negocio en España de Acciona Energía, que al menos ha reclamado que el último hito del 25 de julio de 2025 no sea para empezar a funcionar, sino para el momento en el que se solicita a la Administración la licencia de funcionamiento, que puede tardar meses en llegar.

"Necesariamente habrá una prórroga después", ha indicado Jorge Barrero, director general de Renovables de Naturgy, que ha advertido que, de acuerdo a la ambición renovable del Gobierno, se necesita más al sector eólico y fotovoltaico que éste al negocio. "El sistema nos necesita a nosotros más que nosotros construir parques eólicos".

Si por la parte de la oferta el sector reclama más tiempo para poder darla, la parte de la demanda de electricidad es también motivo de preocupación ante un PNIEC donde Naturgy cree que "está montada en base a cuestiones un poco artificiosas y unos supuestos difíciles de alcanzar".

"Entre enero y mayo de este año, en comparación con los niveles prepandemia, la demanda de electricidad en España es del 25%", ha apuntado enroque Pedregrosa, de Repsol Renovables, para dejar constancia de una electrificación muy lejana al 81% que calcula el Gobierno para 2030.

"Falta la convergencia para saber cuál es la demanda que asume todos estos costes de manera competitiva y con una una seguridad de suministro razonable", ha apuntado el CEO de Iberdrola Renovables, Julio Castro, que quizá ha sido el que más optimista se ha mostrado, quizá porque su compañía ya produce hidrógeno renovable con electrolizadores como los que quiere impulsar el Gobierno en el PNIEC

"España tiene ante sí una oportunidad histórica para industrializarse con hidrógeno verde, es el momento de aprovecharlo, ha que electrificar la industrializar", ha dicho.