Así es Gonzo, exreportero de 'El Intermedio' que fue elegido para sustituir a Jordi Évole en 'Salvados'

El periodista Fernando González González, más conocido como Gonzo, tiene una gran trayectoria en televisión, donde ha pasado por canales nacionales y autonómicos.

Durante nueve años (de 2010 a 2019) fue uno de los miembros del equipo de El Intermedio junto a Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo o Thais Villas.

Durante ese tiempo alternó su labor como reportero de calle especializado en información política, como sus apariciones en el plató con el presentador para comentar las últimas noticias.

En 2019, fue el elegido por La Sexta para sustituir a Jordi Évole en Salvados, ya que el catalán se quería dedicar a otros proyectos: "He tenido momentos mejores y peores, pero no ha habido ni un solo día que me haya arrepentido del cambio de programa", reconoce.

Abel Caballero y Gonzo, en 'Salvados'. LA SEXTA

"Más o menos se va cumpliendo lo que me imaginaba que sería coger el programa después de Jordi Évole, ha sido una adaptación complicada, pero puedo afirmar que, en lo profesional, soy ahora mismo una persona muy feliz", añade.

Sobre sus compañeros de El Intermedio señala que "echo de menos a Chechu como amigo y al resto del equipo del programa con los que pasaba muchas horas y ahora no".

"A Wyoming como showman no le echo de menos porque cada día a las 21:30 horas me pongo la tele y lo tengo ahí. En El Intermedio estuve nueve años y aprendí muchísimo, pero en el momento en el que me llegó la oportunidad de dar profesionalmente un paso hacia delante y aprender cosas nuevas dije que sí, sin pensarlo", explica.

Wyoming y Gonzo, en ‘El intermedio’. ATRESMEDIA

Curtido en 'Caiga quien caiga'

Gonzo es licenciado en Periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, y su primera experiencia laboral fue en su Galicia natal, en Radio Nacional de España en Santiago de Compostela, donde estuvo un año especializándose en información deportiva en el programa Tablero deportivo en el año 2000.

Su primer trabajo en televisión fue como director del espacio Fiestra Cultural para TVE Galicia y, en 2005 fue cuando fichó por Caiga quien caiga de Telecinco, donde se hizo muy conocido por protagonizar una sección de protestas y otra de una cadena de favores con fines solidarios hasta 2008.

Los chicos de 'CQC'. (TELECINCO). TELECINCO

Entre junio y septiembre de 2008 presentó El método Gonzo en Antena 3, un programa de actualidad y denuncia, que abandonó de forma voluntaria porque no le gustaba el rumbo que estaba cogiendo el programa.

Después realizó varios documentales de investigación histórica para la Atresmedia en los que se revisaban hechos relevantes como las bombas caídas en Palomares en los años 1960, entre otros temas.

Fernando González, en 'El método Gonzo'. 20MINUTOS.ES

A continuación, se marchó a trabajar otra vez a Galicia para hacer varios programas en la autonómica gallega hasta que en 2010 fichó por El Intermedio.

Comandó la televisión del Celta de Vigo

Gran aficionado al fútbol, en 2016 le confiaron a su productora encabezar el proyecto de la nueva televisión del Celta de Vigo, encargándose de la producción de los contenidos audiovisuales de CeltaMedia.

"Me viene de ser vigués, de haber vivido ahí la mayor parte de mi vida rodeado de la afición que hay y cerca de Balaídos. Me gustaba el fútbol y desde muy pequeño mamé celtismo, pero en el barrio", comentó en su momento a La Voz de Galicia.

En abril de 2015 publicó su primer libro, Todo por mi país, un ensayo político en tono de humor que permaneció varias semanas en el Top Ten de los libros de no ficción más vendidos en España.

En noviembre de 2019, salió a la venta su segundo libro, Mis fronteras, en el que repasa conceptos, recuerdos, personas, lugares y anécdotas de sus coberturas informativas en los cinco continentes.